PREVISIONI METEO OGGI 5 APRILE 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Il meteo a Roma? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi? Quali sono le previsioni? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, venerdì 5 aprile 2019?

METEO: CHE TEMPO FARÀ DOMANI | SABATO 6 APRILE 2019

NORD

Avvio di giornata ancora all’insegna del brutto tempo su triveneto con fenomeni diffusi, nevosi oltre gli 800 metri. Progressivo miglioramento nel pomeriggio. Cielo nuvoloso sul resto del Nord Italia con piogge sul settore orientale di Lombardia ed Emilia Romagna, in esaurimento durante la mattinata. Parziali schiarite su Piemonte, Liguria di ponente e ovest Lombardia.

Previsioni meteo oggi 5 aprile 2019 | CENTRO E SARDEGNA

Cielo nuvoloso anche su Toscana, Umbria e Marche. Previsto qualche piovasco sulle prime due regioni, miglioramenti sostanziali nel pomeriggio: previste schiarite. In mattinata ancora qualche addensamento nuvoloso poi su Lazio, aree interne dell’Abruzzo e nord Sardegna.

SUD E SICILIA:



Pioggia e temporali sparsi su tutte le regioni del sud Italia. A metà mattinata previsto un rapido miglioramento accompagnato da schiarite su Molise, nord Campania e Puglia garganica. Nelle altre zone, compra la Sicilia, attesi miglioramenti nel tardo pomeriggio e serata.

TEMPERATURE

Capitolo temperature: minime in generale diminuzione al nord, al centro e sulla Sardegna. Stazionarie o in live aumento al sud. Massime in calo su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia e Sardegna.

Previsioni meteo oggi 5 aprile 2019 | VENTI

Venti deboli variabili al nord; deboli o moderati occidentali al centro; moderati settentrionali sulla Sicilia centro-occidentale; moderati di scirocco sul resto del meridione con rinforzi sulle aree ioniche.

MARI

Agitati lo Ionio e l’Adriatico, tendente al mosso.

Molto mossi i restanti bacini ma con moto ondoso in attenuazione ad eccezione dello stretto di Sicilia.

IL BOLLETTINO COMPLETO

