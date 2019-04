Una ragazza di 19 anni si sveglia con il pancione e partorisce 45 minuti dopo

Una storia incredibile quella che arriva dalla Scozia e che ha come protagonista una ragazza di 19 anni: Emmalouise Leggate è diventata madre senza sapere di essere incinta.

La giovane stava dormendo quando, improvvisamente, si è risvegliata con il pancione. Una volta corsa all’ospedale di Glasgow non ha neanche fatto in tempo ad andare in sala parto che ha dato alla luce il neonato nel parcheggio del pronto soccorso.

Fino ad allora la 19enne non aveva avuto ne sintomi tipici di una gravidanza ne tanto meno il pancione. Il motivo per cui si è potuto verificare un fatto tanto inusuale è da ricondurre alla posizione del feto che è sceso solo l’ultimo giorno.

È stata la nonna a rendersi conto di quanto stava succedendo e a portare di corsa la figlia in ospedale: la bambina è nata sana e ora ha otto mesi. “Non avevo fatto il test di gravidanza, non avevo sintomi, niente, niente di niente”, ha raccontato Emmalouise Leggate come riportato dai media inglesi come il “Daily Mail“.

“Non l’ho mai sentita calciare e non ho mai avuto alcun malessere tipico di chi aspetta un figlio. I medici non sono riusciti a spiegare perché non avevo il pancione nei mesi precedenti.

Avevo solo preso un po’ di peso ma non ci avevo fatto caso. Mi hanno solamente detto che la bambina si era adagiata nella parte bassa della schiena. Per quel che riguarda l’interruzione del ciclo, credevo dipendesse dalla pillola”.

