Meghan Markle non può indossare i gioielli della Corona: lo ha deciso la Regina (Kate invece sì)

La Regina Elisabetta avrebbe vietato a Meghan Markle di indossare i gioielli della Corona. Una decisione che avrebbe contribuito a surriscaldare ancora di più gli animi a Corte dopo altri episodi che hanno testimoniato i rapporti tesi tra i membri della Royal Family.

Secondo quanto riportato al “Sun” da una fonte vicina a Buckingham Palace, la Sovrana avrebbe preso questa scelta in quanto “ritiene che mantenere l’ordine e rispettare le gerarchie all’interno della famiglia è importante. Anche se Meghan è la donna più popolare del mondo, è di rango inferiore a Kate”.

Una decisione che avrebbe mandato il principe Harry, consorte dell’ex attrice americana, su tutte le furie ma in realtà, dietro questa presa di posizione di Elisabetta II, ci sarebbe anche altro.

“È a discrezione della regina e di qualche consigliere fidato la scelta di quali elementi della collezione reale prestare e a chi”, ha spiegato al tabloid inglese la fonte vicina a Buckingham Palace. L’indiscrezione che circola è che la regina non abbia apprezzato alcuni comportamenti della duchessa del Sussex.

I gioielli che in particolare sarebbero preclusi alla Markle sarebbero quelli indossati da Lady Diana e che invece sarebbero a totale disposizione della cognata Kate. I primi attriti in merito risalgono alle nozze quando alla duchessa del Sussex fu impedito di indossare una tiara di smeraldi (le sue pietre preferite) sempre per volontà della regina.

A Meghan era stata anche negata la possibilità di indossare una tiara durante una visita di Stato alle Isole Fijij lo scorso ottobre. Circostanza che non è capitata a Kate che finora ha sfoggiato in diverse occasioni gioielli indossati dalla principessa Diana come un girocollo di perle giapponesi durante un ricevimento in Olanda.

Insomma tutti atteggiamenti e decisioni che non fanno altro che alimentare i pettegolezzi e i sospetti verso una sempre maggiore insofferenza della Regina nei confronti della consorte di Harry.

L’ultimo sgarbo di Meghan Markle alla famiglia reale: la duchessa di Sussex non vuole la tata

“Meghan ti causerà problemi”: Harry fa fuori il suo migliore amico dalla cerchia degli intimi per volere della moglie

La Regina dice no a Meghan Markle: il figlio in arrivo non potrà chiamarsi Principe, ecco perché