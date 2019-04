Elisabetta Gregoraci aggredita dietro le quinte da un comico: è bufera al programma “Made in Sud”

Una brutta lite è finita quasi in rissa per Elisabetta Gregoraci ospite fissa della trasmissione “Made in Sud“, programma comico in onda il martedì su Rai2 e condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta.

Nella puntata dell’1 aprile la showgirl, secondo quanto ricostruito da “Fanpage” che per primo ha lanciato la notizia, sarebbe stata aggredita dal comico Gino Fastidio a cui era stato tagliato lo sketch a causa di una modifica improvvisa della scaletta.

A quel punto Fastidio si è scagliato contro la ex moglie di Flavio Briatore, rea di avergli rubato la scena, insultandola e strattonandola ripetutamente di fronte a tutta la produzione e al cast increduli.

La Gregoraci in questa edizione di “Made In Sud” partecipa come guest star al programma comico e, da quanto si evince, finora non aveva mai avuto rapporti sereni e distesi con il cabarettista (interprete della performance “il sommelier di marijuana”). Di Fastidio ormai è anche in dubbio la sua partecipazione alla prossima stagione della trasmissione.

A intervenire per placare gli animi è stato l’attore Biagio Izzo, partner in scena della Gregoraci e co-conduttore a rotazione del programma comico. A seguire è arrivata la decisione della Rai di allontanare il comico dal programma per “problemi personali”.

