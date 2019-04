CIAO DARWIN 8 ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA – Ciao Darwin è pronto a tornare con una nuova puntata, la quarta di quest’ottava edizione. Paolo Bonolis e Luca Laurenti ci regaleranno una nuova battaglia e soprattutto una nuova Madre Natura… o meglio, Padre Natura!

Tra le novità di quest’anno, Ciao Darwin ha scelto di proporre una Madre Natura diversa per ogni singola puntata. Dopo le prime tre, ecco spuntare anche il Padre Natura.

Cosa prevede la puntata di questa sera? Riuscirà Bonolis a tenere i nervi saldi, gridando il suo classico “non cincischiate” ai concorrenti goffi? Vediamo cosa ci attende per questa quarta puntata di Ciao Darwin.

Ciao Darwin 8 anticipazioni quarta puntata | Cosa succede?

Per la nuova puntata, Ciao Darwin ha in serbo per i suoi telespettatori un nuovo scontro: quello tra le Giuliette e le Messaline. A guidare le Giuliette, giovanni donne cast, pure ed estremamente romantiche, ci sarà la soubrette Giorgia Palmas, mentre per le Messaline vedremo al timone l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi Taylor Mega.

Mentre le Giuliette, il cui nome è ispirato a Giulietta Capuleti di Shakespeare, rappresentano la donna pura, le Messaline, chiamate così in onore dell’imperatrice Messalina (donna dai facili costumi), vedono schierate donne appariscenti, disinibite e provocanti.

Ciao Darwin 8 anticipazioni quarta puntata | Padre Natura

Un’altra grande sorpresa della quarta puntata riguarda la figura di Madre Natura. Sapevamo già che ogni episodio avrebbe avuto la sua personalissima Madre Natura, ma per questo quarto appuntamento Ciao Darwin vuole riproporre la figura paterna. Non sappiamo ancora chi sarà il volto di Padre Natura, ma sappiamo che il primo a interpretare questo ruolo è stato Terrance Miguel Hay nel 2016, all’epoca paragonato a Tarzan e Mowgli per via dei suoi capelli neri e il fisico prestante.

Ciao Darwin vi aspetta con la quarta puntata il 5 aprile alle ore 21:25 su Canale 5.

