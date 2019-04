Ben Stiller cede il suo posto sulla metro e la reazione di una signora è comica | VIDEO

È difficile pensare di incontrare una star di Hollywood in metropolitana mentre si va al lavoro eppure a una signora americana è successo e la reazione è stata esilarante. L’inaspettato incontro è avvenuto a New York e la celebrità in questione è un attore molto amato negli States e non solo: Ben Stiller.

L’attore, comico e regista 53enne stava viaggiando su un vagone quando ha deciso di lasciare il suo posto a una signora. Quando quest’ultima si è resa conto di chi era il “cavaliere” che le aveva ceduto la poltrona, la risposta è stata divertentissima.

La donna non credeva ai propri occhi e ha iniziato a urlare, su e giù per il vagone “Oh mio Dio, oh mio Dio”. A un certo punto nel filmato si vede la signora che mi mette in un angoletto a pettinarsi prima di chiedere al divo americano di fare un selfie insieme: “Ti voglio tanto bene, per favore facciamo un video!”.

Il siparietto, neanche a dirlo, è finito in tempi record sui social ed è stato ripreso da siti, tv e media di tutto il mondo.

