Ascolti tv giovedì 4 aprile 2019 | Mentre ero via | A raccontare comincia tu | Quasi Amici | Colorado | Auditel di ieri sera

Ascolti tv giovedì 4 aprile 2019 – Arriva un’altra battaglia per gli ascolti e Mediaset ha perso su tutti i fronti, perché anche Rai3 ha ottenuto un ottimo risultato rispetto a quello di Canale 5 ed è tutto merito di Raffaella Carrà.

A vincere la battaglia degli ascolti nella serata di giovedì 4 aprile è stato Rai 1 con la fiction Mentre ero via. Vittoria Puccini ha incantato 5.053.000 spettatori pari al 21.5% di share, un ottimo risultato pari a quello di Montalbano.

Il secondo posto va sempre a un prodotto made in Rai: si tratta di A raccontare comincia tu, il nuovissimo talk show di Raffaella Carrà che, per la prima serata, ha avuto come ospite Fiorello. La Carrà è stata premiata da 2.299.000 spettatori pari ad uno share del 9.4%, un risultato soddisfacente che ha messo in difficoltà anche Canale 5.

Il film Quasi Amici, visto e rivisto del resto, ha comunque coinvolto 2.077.000 spettatori pari al 9.7% di share, posizionandosi al terzo posto nella lotta per gli ascolti.

A seguire, su Rai2, Ammore e malavita ha catturato l’attenzione di 1.110.000 spettatori pari al 5% di share, mentre su Italia 1 il programma comico Colorado ha coinvolgo 1.507.000 spettatori agli ascolti (7.4%).

Su Rete4 Dritto e Rovescio ha coinvolto 745.000 spettatori con il 4.1% di share, mentre su La7 PiazzaPulita ha registrato 951.000 spettatori con uno share del 5.2%.

Su TV8 Inferno ha segnato 829.000 spettatori (3.6%), mentre sul Nove La Zona Rossa: L’Aquila – Dieci Anni Dopo ha catturato l’attenzione di 232.000 spettatori (0.9%).

Ascolti tv giovedì 4 aprile 2019 | Access prime time | Auditel ieri sera

Come di consueto, nella fase di access prime time a spuntarla è stato I Soliti Ignoti in onda su Rai 1, con 5.150.000 spettatori agli ascolti e con il 20.2% di share.

Striscia la Notizia in onda su Canale 5 continua a perdere colpi, ottenendo 4.567.000 spettatori con uno share del 17.8%.

Su Rai2 Tg2 Post ha totalizzato il 3.5% di share con 901.000 spettatori, mentre su Italia1 CSI ha registrato 1.155.000 spettatori con il 4.6%.

Su Rai3 Non ho l’Età ha appassionato 1.363.000 spettatori pari al 5.7% e Un Posto al Sole 1.908.000 (7.5%). Su Rete4, Stasera Italia ha coinvolto 1.196.000 individui (4.9%), mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.817.000 spettatori (7.2%).

Per concludere, su TV8 Guess my Age ha catturato l’attenzione di 636.000 spettatori con il 2.5% di share, mentre sul Nove Boom! ha raccolto 346.000 spettatori con l’1.4%.