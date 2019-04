Il direttore di Chi Alfonso Signori ha raccontato sulle pagine del suo settimanale i flirt dei due uomini del momento: Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Entrambi i vicepremier sono alle prese con una nuova relazione sentimentale, il primo con Francesca Verdini, la figlia di Denis ex deputato forzista, e il secondo con la giornalista Virginia Saba.

Signorini ha pubblicato le foto dei ministri con le rispettive compagne. Verdini nei panni di Salvini con indosso il pantalone della divisa della Polizia di Stato e Di Maio al parco avvinghiato alla giornalista.

“ll tempismo è sospetto, anche se non si vuole essere malfidenti. C’è una gara tra i due a chi fa prima le cose”, ha dichiarato il direttore di Chi in un’intervista a Un Giorno da Pecora, programma condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari in onda su Radio1.

“Di Maio, che mi pare infoiato in modo sospetto, clamoroso. Gli ho dato la caccia per mesi senza portare a casa niente, non batteva chiodo. Ora – ha proseguito Signorini a Rai Radio1 – sembra un liceale col testosterone alle stelle. Nella foto in cui è con la fidanzata a Fontana di Trevi tira fuori due metri di lingua…”.

“Quando la mia amica mi ha chiamato dicendomi che Di Maio stava con ‘Virginia’, a me è venuta in mente la Raggi, e mi sono detto: che colpo pazzesco. Poi è venuto fuori che era la Saba…”.

Sulla relazione tra Salvini e Francesca Verdini, il re della cronaca rosa commenta: “Salvini è arrivato in seconda battuta, forse perché ha meno tempo di Di Maio. Uno come Salvini, erede del ‘celodurismo’, vuoi che rimanga al palo?”.

Il gossip politico sembra tornato di moda. “E mi sembra anche più credibile rispetto ai tempi di Berlusconi, quando c’era la showgirl ‘extralarge’ con una differenza di età pazzesca. Oggi le donne sono le ragazze della porta accanto, le vicine di casa”.

“Vi rivelo uno scoop: la primissima foto di Salvini con la figlia di Verdini è arrivata al sottoscritto. Dopo averla vista ho chiamato Salvini e gli ho chiesto chi fosse quella ragazza. Lui ha smentito clamorosamente. Mi ha detto: no guarda non c’è nulla, io neanche la conosco. Dopo due giorni però..”.

“Mi sono arrivate altre due foto con lui che camminava con Francesca. L’ho richiamato e gli ho chiesto di nuovo chi era quella ragazza, perché lui non mi aveva detto che era la figlia di Verdini. E’ questa volta mi ha detto: se son rose fioriranno ma la voglio frequentare, andremo anche al cinema”.

Verdini cosa ha detto? chiedono a Signorini i conduttori di Un giorno da Pecora: “Lui gongola…”.

E Elisa Isoardi? “Avrò preso malissimo la nuova relazione di Salvini, purtroppo. La Isoardi si è fidanzata con questo Alessandro ma lei – ha concluso a Rai Radio1 Signorini – ci è rimasta malissimo”.