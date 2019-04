Valeria Raciti MasterChef 8 | Chi è | Curiosità | Lavoro | Età | Vita privata

VALERIA RACITI MASTERCHEF 8 – AGGIORNAMENTO 4 APRILE – Valeria è arrivata in finale e si contende la vittoria con Gilberto, Gloria e Alessandro: tre avversari temuti, ma Valeria ha dimostrato di avere la stoffa della cuoca e non ha paura di destreggiarsi ancora una volta tra quei fornelli di Sky. Dati i trascorsi con Gloria, sarà interessante vedere le due donne sfidarsi nell’ultima puntata di quest’edizione. Riuscirà Valeria a vincere?

Continua a macinare successi e ascolti significativi MasterChef, il popolare cooking show di Sky, giunto alla nona edizione. Il programma, in onda su Sky Uno ogni giovedì in prima serata, entra nel vivo dopo la conclusione della fase di selezione.

Sono in tutto venti i protagonisti della nuova edizione, che si daranno battaglia per la vittoria finale. A giudicarli i confermatissimi Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo ai quali si è aggiunta la new entry Giorgio Locatelli.

Il meccanismo è quello consolidato ormai da anni: si tratta di cuochi non professionisti, che nella vita di tutti i giorni fanno altro, ma con una grande passione per la cucina.

Dovranno cimentarsi in prove diverse e sempre più complesse, dimostrando di avere talento, fantasia e gusto nel preparare piatti buoni e originali. Vediamo allora nel dettaglio chi sono i venti concorrenti della nuova edizione di MasterChef, su Sky Uno in prima serata ogni giovedì sera.

Valeria Raciti MasterChef 8 | Chi è

Valeria ha 30 anni, vive ad Aci Sant’Antonio e fa la segreteria amministrativa. Il grembiule di MasterChef significa tanto per lei, che sogna di lavorare in cucina sin da bambina.

Sarà dunque una concorrente molto agguerrita, pronta a tutto pur di arrivare in fondo. Ad avvicinarla alla cucina è stata inizialmente la nonna, che è stata la sua musa ispiratrice e che è venuta a mancare da poco.

Valeria Raciti si definisce molto determinata, ma con l’esperienza di MasterChef spera di superare le sue insicurezze. In una recente intervista a Sky, si è presentata così al pubblico di MasterChef: “Questa esperienza è iniziata da poco e mi sta già cambiando: sto affrontando le mie insicurezze e sto cercando di mettercela tutta…Una di queste è il mio aspetto fisico: espormi è una cosa che mi spaventa, ma voglio che questa esperienza mi aiuti a smettere di nascondermi.

Per me cucinare è anche questo: un piccolo giardino segreto dove riesco a muovermi libera, senza alcun tipo di sovrastruttura e senza preoccuparmi di tutto il resto”, ha raccontato Raciti.

