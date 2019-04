Il Congresso USA ha approvato in via definitiva una risoluzione volta a porre fine all’aiuto militare da parte degli Stati Uniti all’Arabia Saudita nella guerra in Yemen.

Il voto di oggi, 4 aprile, è passato alla Camera con 247 pareri favorevoli e 175 contrari. Era già stato approvato al Senato il mese scorso.

È un’importante presa di posizione, quella del Congresso USA, nel tentativo di limitare il potere decisionale del presidente statunitense Donald Trump in politica estera.

Tuttavia la risoluzione approvata dal Congresso dovrà ora passare per le mani di Trump, il quale – si prevede – porrà il veto presidenziale.

Intanto oggi, 4 aprile, MSF ha fatto sapere di aver sospeso le sue operazioni nell’ospedale di Aden dopo che uno dei suoi pazienti è stato rapito e ucciso.