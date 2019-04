Ultimi sondaggi oggi – Anche gli ultimi sondaggi di oggi, come quelli dei giorni scorsi, registrano un cambiamento significativo nell’indice di gradimento degli elettori italiani nei confronti della maggioranza di governo.

Stavolta, però, oltre al calo sistemico del Movimento Cinque Stelle, che va avanti già da qualche settimana, si aggiunge anche quello inaspettato della Lega. E il Pd, in crescita dal post Primarie del 3 marzo 2019, ne approfitta ancora.

Gli ultimi sondaggi politici elettorali aggiornati

È questo il quadro che emerge dall’ultimo sondaggio YouTrend per l’agenzia di stampa Agi. Secondo la rilevazione, infatti, entrambi i partiti di governo (Lega e M5S) hanno registrato una flessione dei consensi. La Lega, stranamente, ancora di più rispetto ai pentastellati.

Il partito guidato da Matteo Salvini si è attestato infatti al 32,3%, in calo di 0,9 punti rispetto al precedente sondaggio di Youtrend. Il Movimento Cinque Stelle, invece, è sceso al 22,2% (-0,1%). Insieme, dunque, le due forze di maggioranza raggiungono il 54,5% dei consensi degli elettori italiani.

Il Pd, come detto, è in netto recupero, anche se a seconda del sondaggio si trova al secondo o al terzo posto. La rilevazione in questione vede il Partito democratico come terza forza del paese, a quota 20,8% con un +1,7% di gradimento.

Per quanto riguarda invece le formazioni in calo, anche il resto del centrodestra non se la passa bene. Forza Italia e Fratelli d’Italia, infatti, hanno visto calare il loro consenso di 0,2 punti percentuali, attestandosi rispettivamente al 9,8% e al 4,3%. Il centrodestra unito, dunque, coprirebbe il 47% dell’elettorato.

Ma anche le altre forze di sinistra hanno avuto un calo. È il caso di +Europa, scesa al 3,1% (-0,2), mentre per Liberi e Uguali e Potere al popolo lo scenario è stabile (2,3% e 1,7%).