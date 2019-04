Una foto pubblicata da Tori Spelling (45 anni) e Jennie Garth (47 anni) sui loro profili Instagram ha scatenato un putiferio di polemiche sul social network. I fan della serie tv cult degli anni ’90 “Beverly Hills 90210” si sono scagliati senza pietà contro due delle protagoniste, rispettivamente Donna e Kelly.

Nella foto si vedono le due attrici in posa a Tel Aviv, in Israele, per la promozione di un brand di abbigliamento per bambini ma gli appassionati dello sceneggiato che ha fatto sognare intere generazioni non hanno perdonato i ritocchini estetici a cui le due star americane si sarebbero sottoposte negli anni.

“Eri così bella, non ne avevi bisogno di tutto quel botulino. Sei irriconoscibile”, scrive un utente all’indirizzo di Jennie Garth (Kelly nella serie tv, nemica di Brenda). “Troppo botulino, ma che facce avete?”, “Siete di plastica”, commentano altri.

Tori Spelling, all’anagrafe Victoria Davey Spelling, e Jennifer Eve Garth sarebbero dovute tornare a recitare insieme nella reunion del cast di “Beverly Hills 901210”. La messa in onda della serie tv era prevista per questa estate sull’emittente “Fox” ma, dopo la scomparsa improvvisa di Luke Perry (Dylan) non ci sono stati più aggiornamenti in merito.

Dunque c’è ancora da aspettare per tornare a vedere Brandon, Kelly, Zack, Andrea, David e Donna in tv.

