Stasera in tv 4 aprile 2019

Cosa c’è stasera in tv 4 aprile 2019? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi tv in prima serata e in seconda serata di giovedì 4 aprile 2019:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 4 aprile 2019:

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Mentre ero via

23:33 – TG1 60 Secondi

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Ammore e malavita

23:45 – Stracult Live Show

00:55 – Cub – Piccole prede

Stasera su Rai 3:

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – A raccontare comincia tu

23:10 – Ossigeno Con Manuel Agnelli

00:00 – TG3 Linea notte

Stasera in tv 4 aprile 2019 su Rai 4

20:48 – Just for Laughs XIV ep.1

21:12 – Criminal Minds XI ep.21

21:58 – Criminal Minds XI ep.22

22:42 – Inconceivable

00:34 – The Americans II ep.7

01:21 – The Americans II ep.8

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:21 – QUASI AMICI – 1 PARTE

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

22:19 – QUASI AMICI – 2 PARTE

23:36 – MAURIZIO COSTANZO SHOW

Stasera su Italia 1:

20:35 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – COSTRUITO PER UCCIDERE – I PARTE

21:25 – COLORADO

00:16 – TED 2 – 1 PARTE

01:13 – TGCOM

01:16 – METEO.IT

01:19 – TED 2 – 2 PARTE

Stasera in tv 4 aprile 2019 su Rete 4:

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – 62 – 2a parte – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – DRITTO E ROVESCIO

00:34 – ANGEL HEART-ASCENSORE PER L’INFERNO – 1 PARTE

01:28 – TG4 NIGHT NEWS

01:38 – METEO.IT

Stasera su Canale 20:

20:15 – THE BIG BANG THEORY XI – L’ASIMMETRIA DELLA FARFALLA

20:35 – THE BIG BANG THEORY I – BIG BANG THEORY

21:00 – SUPERMAN RETURNS – 1 PARTE

22:06 – TG COM

22:11 – METEO

22:13 – SUPERMAN RETURNS – 2 PARTE

23:56 – 69 SEXY THINGS TO DO BEFORE YOU DIE – 1aTV

Stasera su Paramount Channel:

20:20 – Vita da strega

20:45 – Vita da strega

21:15 – Go with Me – Sul sentiero della vendetta

23:00 – Il silenzio degli innocenti

01:20 – Waco

Stasera su Rai Movie:

19:15 – Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me

21:10 – Mississippi Burning – Le radici dell’odio

23:20 – A History of Violence

01:05 – Come il vento

03:00 – Movie Mag

Stasera su Cine Sony:

21:00 – L’ora della furia

23:00 – La vendetta del Cowboy

00:50 – Oltre ogni regola

02:15 – Aragosta a colazione

Stasera in tv 4 aprile 2019 su Iris:

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – LUCAS – II PARTE

21:00 – LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA

23:13 – SCUOLA DI CULT

23:19 – ARABESQUE

01:20 – MEGLIO VEDOVA

Stasera su Tv8:

19:30 – Cuochi d’Italia

20:20 – Guess My Age – Indovina l’eta’ – 1^TV

21:25 – Inferno

23:40 – Innocenti bugie

01:45 – Feels So Good

Stasera su Italia 2:

20:15 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – L’ATTACCO DI SHANDIA

20:45 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LA SCOPERTA DI JAYA, L’ISOLA DELL’ORO

21:15 – NEXT

23:15 – THE BRAVE – INVISIBILI

00:05 – THE BRAVE – MISSIONE ESTREMA

Stasera in tv 4 aprile 2019 su La 5:

19:50 – UOMINI E DONNE

21:19 – RIASSUNTO – VICTORIA I

21:25 – VICTORIA I – SCALATA AL TRONO/ DIFFERENZE CULTURALI

23:35 – CHE COSA ASPETTARSI QUANDO SI ASPETTA- 1 PARTE

00:09 – TGCOM24

00:13 – METEO.IT

Stasera su Cielo:

20:20 – AFFARI DI FAMIGLIA

20:50 – AFFARI DI FAMIGLIA

21:15 – ATTRITION – 1^TV

23:00 – INA: L’ESPLORATRICE DEL PORNO – 1^TV

23:55 – THE RIGHT HAND – LO STAGISTA DEL PORNO

00:30 – THE RIGHT HAND – LO STAGISTA DEL PORNO

01:05 – NAKED

Stasera su Nove:

20:30 – Boom! – 1^TV

21:30 – La zona rossa: l’Aquila – Dieci anni dopo – 1^TV

22:55 – Messico – Cronache di un terremoto – 1^TV

23:55 – La zona rossa: l’Aquila – Dieci anni dopo

01:25 – Meteo disastri

02:20 – Meteo disastri

Stasera in tv 4 aprile 2019 su La 7:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

00:50 – TG LA7 Notte

01:00 – Otto e Mezzo (R)

Stasera su La 7D:

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Grey’s Anatomy – Memories

00:50 – La mala educaxxxion

02:00 – The Dr. Oz Show

Stasera su Real Time:

20:20 – Cortesie per gli ospiti

21:20 – Vite al limite – Justin

23:15 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – L’unicorno

00:10 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Caso curioso

01:10 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Il tumore

Stasera su Spike:

20:30 – MERLIN L’annuncio di una nuova era

21:30 – ACE VENTURA – MISSIONE AFRICA

23:10 – TOP GEAR GOLD 12′ Stagione Ep.5

00:15 – TOP GEAR GOLD 12′ Stagione Ep.6

01:25 – FEAR THE WALKING DEAD Il teschio indiano

02:25 – POLICE INTERCEPTORS 6′ Stagione Ep.5

Stasera in tv 4 aprile 2019 su Sky Uno

20:00 – MasterChef Italia

21:15 – MasterChef Italia – 1^TV

22:35 – MasterChef Italia – 1^TV

23:45 – MasterChef Italia

Stasera su Sky Cinema Uno:

20:10 – Gomorra – La serie Ep. 2

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Speed Kills Prima TV

23:00 – Baby Driver – Il genio della fuga