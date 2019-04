Latitanti, Salvini: “Consegnerò alla Francia la lista di 15 terroristi da estradare”

“Stasera consegno a Castaner [ministro dell’Interno francese, ndr] una lista di 15 nomi di italiani che da anni sono ‘ospiti’ in Francia”.

Questo l’annuncio del ministro dell’Interno Matteo Salvini durante una breve conferenza stampa tenuta a margine dei lavori del G7 che si svolge il 4 aprile a Parigi, in Francia.

Il riferimento del ministro è alla presenza nel paese francese di una decina di terroristi tutt’ora latitanti e condannate per terrorismo in Italia che il capo del Viminale vorrebbe riportare in Italia sul modello di Cesare Battisti.

“So che ci sono interlocuzioni in corso tra i ministeri della Giustizia e degli esteri dei due Paesi, perché è una questione che formalmente riguarda questi dicasteri”, ha aggiunto il ministro.

> Chi sono i latitanti italiani all’estero

Il G7 a Parigi – Il 4 e il 5 aprile a Parigi, in Francia, si tiene il cosiddetto G7 dei ministri degli Interni. Nel vertice di due giorni si discute di sicurezza, di lotta al traffico di esseri umani, contrasto a immigrazione illegale e crimini informatici con l’utilizzo di internet a fini terroristici.