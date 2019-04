Previsioni meteo domani 5 aprile 2019 | Italia | Che tempo farà?

Che tempo farà domani in Italia? Quali sono le previsioni meteorologiche per la giornata di venerdì 5 aprile? Ogni giorno i meteorologi cercano di dare risposte in anticipo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati. E, molto spesso, la previsione viene confermata.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo quali sono le previsioni (fornite dall’Aeronautica Militare), le temperature, i venti e i mari previsti per la giornata di domani:

Previsioni meteo domani in Italia venerdì 5 aprile 2019

METEO: CHE TEMPO FA OGGI IN ITALIA | GIOVEDÌ 4 APRILE 2019

NORD

– MATTINATA ANCORA ALL’INSEGNA DEL MALTEMPO SU TRIVENETO CON SUCCESSIVO DECISO MIGLIORAMENTO POMERIDIANO FERMO RESTANDO UNA MODERATA NUVOLOSITÀ SULLE AREE ALPINE E PREALPINE;

BEL TEMPO SULLE RESTANTI REGIONI.

CENTRO E SARDEGNA



– POCHE NUBI SU TUTTE LE REGIONI, TEMPORANEAMENTE PIÙ COMPATTE SULLE AREE APPENNINICHE.

SUD E SICILIA



– ESTESI ANNUVOLAMENTI AL MATTINO SU TUTTE LE REGIONI CON FENOMENI SPARSI, IN ATTENUAZIONE CON RASSERENAMENTI SU CAMPANIA CENTRO SETTENTRIONALE, MOLISE E PUGLIA GARGANICA ED INTENSIFICAZIONE POMERIDIANA DELLE PRECIPITAZIONI SULLE AREE IONICHE DELLA CALABRIA.

Previsioni meteo domani 5 aprile 2019 | TEMPERATURE

– IN GENERALE CALO AL CENTRO NORD, CAMPANIA E MOLISE; IN LIEVE AUMENTO ALTROVE;

– MASSIME IN CALO SU TRIVENETO, MARCHE, PUGLIA MERIDIONALE E CALABRIA;

VENTI



– FORTI MERIDIONALI CON LOCALI RINFORZI SU PUGLIA E CALABRIA;

– MODERATI DAI QUADRANTI OCCIDENTALI SULLE ALTRE REGIONI CON TENDENZA AD ATTENUAZIONE DELL’INTENSITA’ ED A DIVENIRE DI DIREZIONE VARIABILE AL NORD E SARDEGNA;

MARI

– MOLTO MOSSO IONIO CON TEMPORANEO AUMENTO DEL MOTO ONDOSO;

– MOLTO MOSSO ADRIATICO MERIDIONALE TENDENTE A MOSSO;

– MOSSI GLI ALTRI MARI.

