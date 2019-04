Oroscopo di oggi 4 aprile 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI OGGI 4 APRILE 2019 TPI – Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di giovedì 4 aprile 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi giovedì 4 aprile 2019

Ariete

Il risveglio non è stato dei migliori, ma la giornata può ancora essere recuperata. Accantonate il malumore e concentratevi su quello che vi fa stare bene.

Nel mentre, una nuova opportunità si fa largo all’orizzonte e dovete prepararvi a un possibile cambiamento.

Toro

Cari Toro, questa è sicuramente una giornata positiva per voi. Avete ricevuto una proposta interessante in ambito professionale e state valutando tutti i pro e i contro.

Attenzione a non rimuginarci troppo, o qualcuno potrebbe fare un passo indietro.

Oroscopo di domani 4 aprile 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, novità in vista per voi. La vostra stabilità di coppia verrà rafforzata da una serie di decisioni che avevate rimandato da tempo, mentre chi è alla ricerca dell’anima gemella sarà felice di sapere che questo giovedì potrebbe essere il giorno perfetto per nuovi incontri.

Un po’ di maretta in famiglia potrebbe intaccare il vostro buon umore, ma non lasciatevi sopraffare dai problemi in sottofondo.

Cancro

Questa non sarà una giornata facile per voi. Cari Cancro, alcune tensioni in famiglia vi faranno venir voglia di evadere, scappare il più lontano possibile e dimenticare le vostre origini.

Prima di compiere un passo così drastico, riflettete attentamente sulla piega che hanno preso gli eventi: a qualcuno toccherà fare un passo indietro e quel qualcuno potreste essere voi.

Leone

Un po’ di tensione amorosa potrebbe rendervi questa giornata leggermente inquieta.

I nati sotto il segno del Leone vedranno la propria pazienza messa a dura prova a causa di quel partner che, a sua volta, potrebbe non voler più accettare il vostro temperamento.

Per fortuna che esiste il lavoro a distrarvi con una ricca quantità di materiale da analizzare.

Oroscopo di domani 4 aprile 2019 | Vergine

I segni nati sotto il segno della Vergine saranno baciati dalla fortuna quest’oggi. Certo, non quel genere di fortuna da giocare d’azzardo, piuttosto da focalizzare sui progetti a breve termine.

Ormai è da tempo che avete deciso di compiere un passo, ma avete timore a muovere le gambe: fatelo senza paura, è tempo di agire.

Bilancia

Cari Bilancia, il vostro malumore potrebbe essere fin troppo contagioso in questo giovedì di marzo. Avete deciso di credere soltanto a quello che volete e ignorate l’altra campana, ma a cosa potrebbe portarvi se non a un’autodistruzione?

Immedesimarsi nei panni dell’altro, quando si ha una discussione accesa, potrebbe aiutarvi a comprendere cosa avete sbagliato entrambi, perché in fondo quando si litiga si è sempre in due.

Scorpione

Giornata di complicità tra voi e il vostro partner. Cari Scorpione, l’amore potrebbe essere la soluzione ai vostri problemi quest’oggi. Non lasciatevi abbattere dai problemi circostanti, piuttosto cercate di focalizzarvi su quello che vi rende felici.

E non c’è niente di male a rispolverare quel sogno chiuso in un cassetto da troppo tempo, in fondo siamo a primavera e un po’ di pulizia è più che lecita.

Oroscopo di domani 4 aprile 2019 | Sagittario

Avete la testa tra le nuvole quest’oggi, Sagittario. Che la freccia di Cupido abbia fatto breccia nel vostro cuore di pietra? Avevate smesso id credere nell’amore a causa di troppe delusioni, ma adesso che il vento è cambiato vi sentite ottimisti e vi piacerebbe lanciarvi verso una nuova emozione forte.

Procuratevi un paracadute prima però, che non si sa mai.

Capricorno

Una boccata d’aria fresca: ecco cosa ci vuole per voi. Cari Capricorno, il peso sulle spalle che vi portavate dietro in questi giorni è peggiorato.

Qualcuno potrebbe fare appello alla vostra bontà d’animo e approfittare della vostra disponibilità: non lasciatevi sfruttare e pensate di più a voi stessi, perché in questo momento siete troppo fragili.

Acquario

Quanto siete nostalgici, Acquario! Proprio oggi, che dovreste invece focalizzarvi sul presente (se non sul futuro) e agire prontamente nei confronti delle novità.

Non crogiolatevi troppo nel passato, va bene avere un momento di debolezza ma dovete imparare a rialzarvi più forti di prima.

Pesci

Giornata perfetta per quelli nati sotto il segno dei Pesci, non a caso siete voi il segno del giorno! La vostra energia non conosce limiti, siete pronti a rimboccarvi le maniche e aiutare anche le persone a cui volete bene.

Le stelle sono favorevoli anche a un amore lasciato in sospeso da tempo, che questa volta torna a bussare alla vostra porta: apritegli senza indugio.

