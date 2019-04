Oroscopo di domani | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI TPI – Vuoi o non vuoi, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna. Insomma, ci siamo “affidati” agli astri.

L’OROSCOPO DI OGGI, 4 APRILE 2019

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, venerdì 5 aprile 2019:

Oroscopo di domani venerdì 5 aprile 2019 | Cosa dicono gli astri

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMISSIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

Ariete

Si apre una giornata positiva per voi dell’Ariete, il fine settimana è ormai arrivato e non state più nella pelle all’idea di rilassarvi un po’. Il ritmo di questa settimana è stato frenetico, forse più del solito, e avete bisogno di ricaricare un po’ le batterie.

Purtroppo, prima di poter tirare un sospiro di sollievo, il lavoro potrebbe mettervi un altro bastone tra le ruote.

Toro

Cari Toro, che grinta! Questa mattina avete deciso di affrontare i problemi di petto, basta rinviare tutto al domani, se c’è qualcosa che non va volete estirparlo alla radice senza temporeggiare. Così si fa!

Non avrete lo stesso pugno deciso in amore però. Il vostro partner ha messo in dubbio una vostra scelta e la cosa non vi è andata tanto giù.

Oroscopo di domani 4 aprile 2019 | Gemelli

La Luna è nel vostro segno e il buonumore è garantito. I nati sotto il segno dei Gemelli affronteranno un venerdì sereno. Nonostante qualche pensiero cupo in ambito professionale, riuscirete a mantenere intatta la sfera positiva che vi circonda.

Anzi, approfittate di questa serenità momentanea per concedervi qualche progetto a lungo termine.

Cancro

Gli amici del Cancro saranno un po’ irrequieti. Il venerdì ha portato con sé una notizia difficile da mandare giù e sarete costretti a fare i conti con una realtà che poco vi piace.

Ciò nonostante, dalla vostra parte avrete il supporto di amici e famiglia, indispensabile per affrontare le difficoltà.

Leone

Sprizzate energia da tutti i pori. Quest’oggi i cari Leone non le mandano di certo a dire.

Le stelle sono dalla vostra parte, ma fate attenzione a calibrare i vostri sforzi in qualcosa di positivo: non avviate delle guerre perse in partenza, piuttosto rafforzate un rapporto oppure concretizzate un progetto lasciato in panchina per via del poco tempo.

Oroscopo di domani 5 aprile 2019 | Vergine

L’amore ha deciso di voltarvi le spalle, cari Vergine.

Per questo venerdì di marzo, Cupido ha messo via le frecce ed è schizzato via perché ha deciso che non è ancora il vostro momento. Forse la verità è che il vostro cuore non è ancora pronto per emozioni forti e la vostra fragilità è diventata uno scudo… o una scusante.

Bilancia

Cari Bilancia, su col morale! Non siete felici che è venerdì? Questo potrebbe essere un bellissimo fine settimana, se giocato con le carte giuste.

Prima di tutto, basta con la paranoia. Vi siete infilati in un tunnel senza uscita, per farlo dovreste tornare soltanto sui vostri passi e questo potrebbe essere un problema per voi.

In più, liberatevi dall’egocentrismo: esistono anche gli altri, al mondo.

Scorpione

Cari Scorpione, quest’oggi sprofonderete in una profonda tristezza. Sapete perfettamente qual è il problema, ma non avete idea di come poterlo risolvere. Fortunatamente, potete contare sul supporto di amici e parenti, ma anche del vostro partner, che sa capirvi appieno.

Una piccola gioia in ambito professionale vi permetterà di accantonare per qualche minuto i problemi del giorno.

Oroscopo di domani 5 aprile 2019 | Sagittario

Esultate, cari Sagittario, perché siete il segno del giorno! C’è così tanto da fare e così tanta energia da utilizzare che non vi sembra neanche vero.

Ma c’è di più: le stelle sono favorevoli a nuovi incontri, per cui fate spazio all’amore.

Capricorno

Cari Capricorno, oggi l’amore è la vostra forza. Girate con quegli occhi a forma di cuore e non ve ne vergognate, perché sapete da dove deriva la vostra felicità.

La vita di coppia è forse l’unico elemento positivo in questa giornata di venerdì, soprattutto per via delle insidie lavorative che non tardano ad arrivare.

Acquario

Giornata sottotono per l’Acquario. Una discussione accesa vi ha fatto dormire male e svegliare peggio. Non vi piace lasciare le cose in sospeso, men che meno avere torto, ma avete deciso di prendere le distanze, forse per orgoglio o forse perché temete di dover ammettere l’errore.

Un po’ di sana riflessione non può guastare.

Pesci

Cari Pesci, questa è la giornata adatta per dedicarvi alle amicizie.

Negli ultimi tempi avete messo da parte un po’ tutto per concentrarvi su un unico obiettivo, ma la vita è fatta anche di tanto altro e non dovete sacrificare chi o cosa vi fa stare bene per portare a termine un compito.

Oroscopo di domani | Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.

L’OROSCOPO DEL 2019

Oroscopo di domani | Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

I segni di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

I segni di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

LE AFFINITÀ DI TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo di domani | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE