Un ragazzo ha scatenato il panico in piazzale Ferrara, zona Corvetto, a Milano: il giovane ha minacciato i passanti con una katana e ha aggredito con un coltello gli agenti intervenuti per fermarlo.

L’aggressore girava in evidente stato di alterazione per le vie della città con l’arma in mano e secondo quanto affermato dai finanzieri avrebbe anche sfoderata la katana per puntarla contro i passanti.

Gli agenti, che stavano svolgendo un’attività di controllo per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, sono intervenuti per fermare il ragazzo, non senza difficoltà.

Il giovane avrebbe cercato di nascondere la katana sotto un’auto in sosta quando ha visto gli agenti avvicinarsi, ma ha poi cambiato idea e si è scagliato contro i finanzieri brandendo un coltello. Gli agenti sono riusciti a disarmarlo e a bloccarlo.

Sul posto sono poi arrivati anche gli operatori del 118, ma nessuno è stato trasportato in ospedale.

Alcuni passanti sono riusciti a realizzare dei video, postati poi sui social, in cui si vede il giovane, zaino in spalla, jeans e t-shirt bianca, minacciare i passanti con la katana.

L’uomo sarebbe di origini nordafricane e avrebbe precedenti penali, secondo quanto riportato dai media locali.