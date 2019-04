METRO CHIUSA ANAGNINA – Il servizio metro Atac che parte dalla stazione Anagnina è stato parzialmente interrotto fino alla fermata metro di Cinecittà, da inizio servizio del 4 aprile 2019.

AGGIORNAMENTO ORE 10:14 – Il servizio metro che collega la stazione Anagnina a Cinecittà è nuovamente regolare.

Nelle prime ore del mattino di giovedì 4 aprile, la Metro A di Roma con partenza Anagnina e direzione Battistini è stata parzialmente bloccata per via di un guasto tecnico.

Non è stata specificata la natura del guasto, ma dalle 5:30 (ovvero a inizio servizio) la metro A ha sospeso la tratta da Anagnina a Cinecittà.

I treni provenienti da Battistini terminano temporaneamente la corsa alla fermata Subaugusta, mentre i treni con direzione Battistini avviano la corsa dalla fermata Cinecittà.

Atac ha provveduto ad attivare un servizio navetta che mette in contatto le fermate Subaugusta-Anagnina e viceversa per alleviare il disagio.

Disagi che in realtà vanno a sommarsi a tanti altri, quando parliamo di Metro A. Il servizio più efficiente di Roma infatti è ormai in crisi da tempo, da quando la fermata di Repubblica è stata chiusa (dopo il tragico incidente), alla quale hanno fatto seguito repentinamente Spagna e Barberini. Tre fermate nel cuore di Roma che hanno sicuramente provocato grandi disagi, non soltanto per chi a Roma ci vive, ma anche per chi a Roma ci arriva da turista e ha intenzione di girare la città in lungo e in largo.

Testimoni dei disagi Atac sono proprio i social, dove gli utenti sfogano il malcontento.