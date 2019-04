MASTERCHEF VINCITORE 2019 – L’edizione 2019 di Masterchef è arrivata al momento clou. Al termine della puntata di questa sera, giovedì 4 aprile 2019 alle ore 21,15, i 4 giudici di Masterchef Italia annunceranno il vincitore dell’edizione numero 8.

Chi ha vinto Masterchef? Pochi istanti dopo l’annuncio, in questo articolo (qui sotto) troverete il nome dell’ottavo Masterchef italiano.

Il vincitore dell’ottavo Masterchef italiano è Valeria Raciti.

Masterchef vincitore 2019 | I quattro finalisti

Gloria Clama, Valeria Raciti, Alessandro Bigatti e Gilberto Neirotti sono loro i quattro finalisti di MasterChef 8. Chi sarà il vincitore di Masterchef 2019?

In palio, per il vincitore, 100 mila euro in gettoni d’oro e la possibilità di pubblicare il primo libro di ricette.

Durante la finale i quattro concorrenti dovranno sfidarsi nell’ultima Mistery Box e nell’ultimo Invention Test dell’ottava edizione di MasterChef Italia. Il tutto sotto lo sguardo dei quattro giudici e di un ospite d’eccezione: lo chef pluristellato Heinz Beck.

Poi l’eliminazione e per i concorrenti che rimarranno in gara l’ultima prova: preparare, come dei veri chef, un menù degustazione completo per la giuria del cooking show.

In particolare ogni concorrente dovrà preparare: entrée, antipasto, primo, secondo e dessert. Piatti che verranno assaggiati dai quattro giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, che avranno l’arduo compito di scegliere il vincitore di Masterchef 2019.

Masterchef vincitore 2019 | Dove vedere la finale in tv e streaming

La finale di Masterchef 8 andrà in onda in prima tv assoluta giovedì 4 aprile alle ore 21.15 con un doppio episodio su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11.

Il cooking show verrà trasmesso anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGO. Sito che permette di vedere i programmi della tv satellitare dal proprio smartphone, pc o tablet.

Oltre a SkyGO Masterchef 8 va in onda via streaming su Now Tv.