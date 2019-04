MasterChef 8 anticipazioni | Cosa succede | Puntate | Ospiti | Streaming

MASTERCHEF 8 ANTICIPAZIONI – Da giovedì 17 gennaio 2019 va in onda su Sky Uno MasterChef 8, l’edizione 2019 del popolare talent di Sky. Un programma che ogni anno diventa sempre più di successo, come dimostrano le centinaia di aspiranti cuochi che si sono presentati ai casting per provare a partecipare.

Di seguito troverete tutte le anticipazioni di MasterChef 8.

MasterChef 8 anticipazioni | Dodicesima puntata | Finale | 4 aprile 2019

Questa sera va in onda la finale di MasterChef 8. In gara sono rimasti soltanto in 4, chi tra Gloria, Gilberto, Alessandro e Valeria vincerà?

Ad attenderli anche per l’ultimo appuntamento è la Mystery Box e un particolare Invention Test al cospetto dello chef stellato Heinz Beck, che assisterà i concorrenti durante tutta la prova.

Infine, chi supererà questo step dovrà preparare un menù degustazione completo con entrèe, antipasto, primo, secondo e dessert. Cinque piatti da sottoporre al palato dei giudici ai quali spetta la decisione di scegliere l’ottavo MasterChef italiano.

MasterChef 8 anticipazioni | Undicesima puntata | 28 marzo 2019

Siamo quasi giunti alla fine per quest’ottava edizione di MasterChef. I cuochi amatoriali in gara sono cinque: Alessandro, Gloria, Guido, Gilberto e Valeria. Quale tra questi cinque dovrà abbandonare il sogno di diventare l’ottavo MasterChef italiano?

L’undicesima puntata di MasterChef, nonché penultima, andrà in onda questa sera 28 marzo su Sky Uno alle ore 21:15. Cosa aspettarsi? Ovviamente, si parte con una Mystery Box che metterà alla prova la fantasia dei concorrenti, dopodiché si affronterà un Invention Test con la presenza di particolari sous-chef: di chi si tratterà?

La prova in esterna invece porterà gli aspiranti chef in Spagna, precisamente nella capitale iberica al cospetto di uno chef stellato conosciuto per la sua irriverenza, oltre che per la sua bravura.

Chi perderà alla prova in esterna, dovrà affrontare il Pressure Test. In attesa della messa in onda della puntata, potete trovare qui le anticipazioni nel dettaglio.

MasterChef 8 anticipazioni | Decima puntata | 21 marzo 2019

MasterChef torna con la decima puntata questa sera 21 marzo. I cuochi amatoriali in gioco sono soltanto sette: chi tra Alessandro, Giuseppe, Gilberto, Gloria, Loretta, Valeria e Guido dovrà abbandonare per sempre la cucina dello show?

La puntata si apre con una Mystery Box che propone come sfida la rielaborazione in chiave gourmet del minestrone di verdure, mentre l’Invention Test darà spazio a uno chef anglosassone molto conosciuto, ritenuto una vera e propria rockstar.

La prova in esterna metterà gli aspiranti chef alla mercé di 15 critici gastronomici: la brigata che perderà dovrà affrontare il Pressure Test.

MasterChef vi aspetta il 21 marzo alle ore 21:15 su Sky Uno. (QUI TUTTE LE ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA).

MasterChef 8 anticipazioni | Nona puntata | 14 marzo 2019

Torna come ogni giovedì MasterChef, il cooking show di Sky giunto all’ottava edizione. La finale si avvicina e per gli aspiranti cuochi le prove si fanno sempre più complesse e spettacolari. Che verrà eliminato oggi?

Appuntamento alle 21.15 su Sky Uno. Di seguito ecco le principali anticipazioni.

I concorrenti rimasti in gara affronteranno una complessa Mystery Box: dovranno infatti riproporre il piatto che gli ha permesso di ottenere l’ammissione a MasterChef 8, ma in versione riveduta e più complessa. Da veri chef insomma! A seguire l’Invention Test.

Poi la prova in esterna. Questa volta ci si sposta a Roma, per la precisione al Centro Sportivo Pio XI. Le due brigate dovranno cucinare per una squadre di preti e seminaristi che partecipa alla Clericus Cup, il campionato di calcio vaticano promosso dal Centro Sportivo Italiano.

La brigata meno votata dovrà affrontare il temutissimo Pressure Test.

Le anticipazioni complete della nona puntata di MasterChef

MasterChef 8 anticipazioni | Ottava puntata | 7 marzo 2019

Anche questo giovedì, 7 marzo 2019, è previsto un nuovo appuntamento con l’ottava stagione di MasterChef, su Sky Uno. Il popolare cooking show giunge così alla sua ottava puntata stagionale e ormai il pubblico ha avuto abbastanza tempo per affezionarsi ad alcuni concorrenti e capire quelli che sono i loro punti di forza e i loro punti deboli.

Gli undici aspiranti cuochi rimasti a MasterChef si confronteranno anche questa sera con interessanti prove. Non solo la Mystery Box e l’Invention Test, ma anche e soprattutto la Prova in Esterna. Che nella puntata di oggi si terrà in un vero e proprio ristorante sui Navigli, a Milano.

Lì i cuochi dovranno preparare un servizio da ristorante, con un menù molto particolare. E avranno a disposizione la cucina professionale del locale. Anche questa settimana i concorrenti si divideranno in due brigate, contendendosi la vittoria.

MasterChef 8 anticipazioni | Settima puntata | 28 febbraio 2019

Torna questa sera, giovedì 28 febbraio 2019, MasterChef 8, il popolare cooking show di Sky Uno. La finale è sempre più vicina e per i concorrenti le prove si fanno sempre più difficili. I quattro giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Giorgio Locatelli sono chiamati ancora una volta a valutare le prove degli aspiranti Chef.

In questa puntata si parte, come di consueto con una Mystery Box. A seguire l’Invention Test, durante il quale i concorrenti di MasterChef dovranno provare a replicare alcuni piatti tipici che i giudici preparano nei loro ristoranti.

Nella seconda puntata, spazio alla prova in esterna. Questa volta la Masterclass si sposta tra i vicoli di Burano, nella laguna veneta. I concorrenti dovranno confrontarsi con i piatti tipici di quella zona, a base di pesce, e cucinare per 30 osti della laguna e di Venezia. La brigata perdente affronterà il Pressure test.

MasterChef 8 anticipazioni | Sesta puntata | 21 febbraio 2019

I giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Giorgio Locatelli tornano giovedì 21 febbraio 2019 in prima serata su Sky Uno per valutare ancora una volta il lavoro degli aspiranti chef nella cucina di MasterChef 8.

Cosa li attende? Una Mystery Box realizzata con alimenti dall’aspetto poco gradevole, una prova in esterna per festeggiare il 40esimo anniversario dell’Associazione Italiana Persone Down e il temuto Pressure Test, dal quale si salveranno soltanto i più abili.

In più, ospite di questa sesta puntata è lo chef stellato Theodore Falser, che cucinerà un suo piatto forte: fagottino di pesce alpino, stinco di Wagyu e mosto cotto.

Alla fine della puntata, uno o due saranno i concorrenti che dovranno abbandonare la cucina di MasterChef 8. A chi toccherà?

MasterChef 8 anticipazioni | Quinta puntata | 14 febbraio 2019

Il talent show culinario va in onda con il suo quinto appuntamento giovedì 14 febbraio alle ore 21: 15 su Sky Uno. Gli “ingredienti” principali della nuova puntata saranno inventiva e capacità organizzativa: nella prima prova infatti i concorrenti dovranno armeggiare con strumenti particolari e preparare ottimi piatti con ingredienti e tempi molto limitati.

Chi riuscirà a soddisfare i severi giudici presentando il miglior piatto potrà allora ottenere un vantaggio per la prova successiva: il sempre temibile invention test, che stavolta consiste in una ricetta molto tradizionale della cucina nostrana.

Come sempre, chi vincerà l’invention test avrà il vantaggio di comandare le brigate che si sfideranno nella prova in esterna. Questa volta gli aspiranti chef, immersi nel bellissimo paesaggio delle Langhe, avranno a che fare con i più pregiati prodotti della zona: il vino e il tartufo bianco, patrimonio dell’Unesco. A giudicare i concorrenti direttamente i viticoltori e i trifulau, coloro che cercano i tartufi.

Come da prassi del talent i membri della brigata perdente si sfideranno poi, tornati nella MasterClass, al pressure test: chi non lo supererà dovrà togliersi il grembiule e lasciare la cucina più famosa d’Italia.

MasterChef 8 anticipazioni | Quarta puntata | 7 febbraio 2019

Il talent show culinario va in onda con il suo quarto appuntamento giovedì 7 febbraio alle ore 21: 15 su Sky Uno. Dopo la prima eliminazione, gli aspiranti chef sono tornati dietro il banco da cucina per una nuova sfida lanciata dallo chef Antonino Cannavacciuolo.

La nuova Mistery Box consiste nell’integrare una tazza di caffè in un piatto salato. In seguito, gli aspiranti cuochi devono affrontare l’Invention Test e una nuova prova in esterna, che li vede coinvolti nella Quinceañera di una giovane ragazza di origini sudamericane. I peggiori della prova devono sfidarsi al Pressure Test. Chi abbandonerà la cucina di MasterChef?

MasterChef 8 anticipazioni | Terza puntata | 31 gennaio 2019

La terza puntata di MasterChef – andata in onda il 31 gennaio 2019 – ha dato inizio alla gara del talent show. Dopo le prime selezioni e la formazione della masterclass, i venti aspiranti chef amatoriali hanno seguito il classico modus operandi del programma, partendo dalla Mistery Box. In seguito, sono passati all’Invention Test e alla primissima prova in esterna presso l’Aeroporto militare di pisa. Al termine della prova, i peggiori dovranno affrontare il temuto e primo Pressure Test dell’ottava edizione di MasterChef.

MasterChef 8 anticipazioni | Seconda puntata | 24 gennaio 2019

La seconda puntata di MasterChef 8 Italia è andata in onda il 24 gennaio 2019 alle ore 21:15 su Sky Uno. I 40 concorrenti che hanno superato la selezione al Live Cooking hanno dovuto contendersi il grembiule con il nome inciso sul petto.

Di quei quaranta, soltanto in 20 hanno potuto conquistare un posto ufficiale nella cucina di MasterChef.

Si tratta di Guido, Salvatore, Gerry, Gloria, Virginia, Anna, Samuele, Giuseppe, Caterina, Loretta, Alessandro, Tiziana B., Tiziana R., Vito, Verando, Paola, Valeria, Giovanni, Gilberto e Federico, venti chef amatoriali pronti a battersi per le future prove che attenderanno loro tra i fornelli di MasterChef.

MasterChef 8 anticipazioni | Prima puntata | 17 gennaio 2019

La prima puntata, come ogni edizione, vedrà gli aspiranti concorrenti sfidarsi nel primo Live Cooking per dimostrare le proprie abilità e attirare l’attenzione dei giudici, i quali si troveranno di fronte a molti potenziali grandi chef.

Nella seconda parte della prima puntata, poi, gli aspiranti concorrenti affronteranno la prova dell’Hangar: sarà a seguito dei piatti cucinati durante questa prova che i giudici potranno scegliere i 20 chef amatoriali che prenderanno parte alla edizione numero 8 del programma. Questi si troveranno poi ad affrontare le prove più dure, quelle che li accompagneranno dalla prima all’ultima puntata: la Mystery Box, l’Invention Test e il Pressure Test.

MasterChef anticipazioni | Dove vederlo in tv

Tutte le puntate di Masterchef 8 vengono trasmesse in diretta tv sul canale satellitare di Sky, Sky Uno.

MasterChef anticipazioni | Dove vederlo in streaming

In streaming è possibile seguire l’evento tramite la piattaforma a pagamento, riservata agli abbonati Sky, SkyGo che permette di seguire i canali Sky da pc, tablet e smartphone.