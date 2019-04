Libia, l’esercito di Haftar avanza verso Tripoli, scontri con le milizie governative

Libia esercito Haftar avanzata Tripoli | L’esercito di Haftar, il Libyan National Army, è giunto alle porte di Tripoli, in Libia.

Nelle scorse ore le milizie hanno preso il controllo di Gharian, località a circa 100 chilometri da Tripoli.

L’esercito nazionale libico fedele al generale Khalifa Haftar e le milizie di Al Sarraj si stanno scontrando a sud di Tripoli. Lo riporta l’emittente al-Arabiya attraverso la dichiarazione del portavoce dell’esercito nazionale libico Ahmad Mismari.

Mismari ha dichiarato che per il momento le forze di Sarraj stanno dominando Tripoli dopo aver attaccato le loro postazioni. L’esplosione di violenza coincide con l’arrivo nel paese del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che sta cercando un accordo di pace tra le parti rivali.

“Mentre Haftar teneva impegnato Serraj e i suoi rivali politici con il dialogo politico mediato dalle Nazioni Unite, sul campo poco alla volta il generale ha spostato i suoi soldati verso Tripoli, facendoli avanzare oppure stringendo alleanze con milizie di città vicine a Tripoli ma lontane dall’alleanza politica e militare che sostiene il governo di Serraj”, ha scritto su Repubblica Vincenzo Nigro.

L’obiettivo dell’avanzata delle forze che fanno capo a Serraj du sud verso la capitale, è “liberare Tripoli dal terrorismo”. Il governo di Fayez Serraj ha mobilitato le milizie per arrestare l’avanzata di Haftar.

Il ministro dell’Interno Bishaga ha rivolto un messaggio alla popolazione: “Assicuro il nostro popolo libico che le forze del Ministero degli Interni sono pronte e pienamente capaci di affrontare qualsiasi tentativo di minare la sicurezza della capitale o mettere in pericolo la sicurezza dei civili”.

In queste ore il Segretario generale delle Nazioni Unite Guterres si trova a Tripoli e incontrerà Serraj.

Guterres ha commentato quanto sta accadendo in queste ore, dicendosi determinato a sostenere il processo politico in Libia per guidare il paese “verso la pace, la stabilità la democrazia e la prosperità”.

“Sono profondamente preoccupato per i movimenti militari che si svolgono in Libia e i rischi di scontri. Non c’è una soluzione militare”, ha sottolineato Guterres. “Chiedo calmo e moderazione mentre mi preparo a incontrare i leader libici nel paese”, ha scritto su Twitter.

Gli scontri tra le due milizie sono iniziate nel 2011, quando l’ex presidente Gheddafi è stato destituito. A febbraio Fayez al-Serraj aveva incontrato il maresciallo Khalifa Haftar ad Abu Dhabi accordandosi per tenere elezioni generali in Libia e mantenere l’unità del paese