Juventus Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A | Sabato 6 aprile 2019

JUVENTUS MILAN STREAMING – Sabato 6 aprile 2019 alle ore 18 Juventus e Milan si sfidano all’Allianz Stadium, gara valida per la 31esima giornata del campionato di Serie A.

Partita importantissima sopratutto per i rossoneri da due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre gare. Perdere ancora punti potrebbe mettere a serio rischio il sogno quarto posto e quindi la possibilità di giocare la prossima Champions League. Dall’altra parte i padroni di casa della Juventus sempre più vicini alla matematica conquista dello scudetto, visto il divario abissale con il Napoli, secondo.

Dove vedere Juventus Milan in tv? Sky Sport o Dazn? E in live streaming gratis? Di seguito tutte le risposte:

Juventus Milan streaming | Dove vederla in diretta tv

La gara tra Juventus e Milan sarà visibile in esclusiva sul canale satellitare Sky Sport.

In programma ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio.

Il calcio d’inizio della sfida tra la Juve e il Milan è in programma alle ore 18 di sabato 6 aprile 2019.

Juventus Milan streaming | Dove vederla in live streaming

Dove vedere in live streaming Juventus Milan? La partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Anche in qualche paese estero.

Possibile seguire la sfida in live streaming anche su Now tv (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite Now tv Smart Stick).

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara Juventus Milan in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

E in radio? Juve Milan sarà raccontata via radio tramite le frequenze di Rai Radio 1.

Juventus Milan streaming | Le probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni di Juventus e Milan in vista della sfida di sabato sera all’Allianz Stadium di Torino:

Juventus (4-3-3): Szczesny, Cancelo, Bonucci, Rugani, Sandro, Can, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi, Mandzukic, Dybala

All. Allegri

Milan (4-3-3): Reina, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Biglia, Bakayoko, Castillejo, Piatek, Calhanoglu

All. Gattuso

