Jennifer Aniston, 50 anni e non sentirli: gli scatti sexy dal set mandano in visibilio i fan

Ha 50 anni, ma Jennifer Aniston è più sexy che mai. Per la bella Rachel di Friends il tempo sembra essersi fermato a venticinque anni fa, la sua è una bellezza che non svanisce e a darne prova è un nuovissimo spot che ha mandato il web in estasi.

La popolarità dell’Aniston è tale da rendere seguitissime anche molte pagine social non ufficiali ed è proprio tra queste che sono spuntate fuori delle foto mozzafiato.

Jennifer è stata protagonista di uno spot: le immagini la ritraggono in una posa provocante, vestita di tutto punto con indosso un sensuale abito nero (con tanto di spacco e ampia scollatura).

Nello spot, la Aniston passeggia in compagnia di un carinissimo doberman, ma l’attenzione dei fotografi è tutta su di lei e le sue curve.

Nonostante i 50 tondi, Jennifer nel cuore resta sempre quella Rachel di venticinque anni fa. Non a caso, quest’anno Friends festeggia i suoi 25 anni d’anniversario, una sit-com tanto amata che ha fruttato all’attrice un Golden Globe, un Emmy Awards e uno Screen Actors Guild Award.

Di recente, il nome della Aniston era rispuntato fuori per un presunto interesse amoroso da parte dell’ex Brad Pitt, ormai separatosi da Angelina Jolie. Ad alimentare questi gossip è stato anche l’invito di compleanno che la bella Aniston avrebbe fatto al caro Brad per il suo party privato.

Eppure no, i due non sono tornati insieme. Jennifer l’avrebbe voluto alla sua festa perché era presente ogni singola persona legata all’attrice.

Brad Pitt e Jennifer Aniston di nuovo insieme? Lei rompe il silenzio, cosa ha detto

“La festa è stata una celebrazione della vita di Jennifer e Brad è stato per un periodo una parte molto importante della sua vita”, ha riportato una fonte molto vicina all’attrice, anche se poi Justin Theroux (altro ex di Jennifer) non è stato invitato.