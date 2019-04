GLORIA CLAMA MASTERCHEF 8 – AGGIORNAMENTO 4 APRILE – Gloria si è dimostrata essere un’abile cuoca. Il suo sogno è la cucina e i suoi meravigliosi piatti sono la prova che Gloria sa esattamente quello che fa. Ha collezionato diverse vittorie durante quest’ottava edizione di MasterChef, è stata capitano di brigata in diverse prove in esterna ed è giunta in finale insieme al temuto Gilberto, Valeria e Alessandro. I suoi piatti trasudano eleganza, è imbattibile nell’impiattamento e anche le sue idee sono state spesso lodate dai giudici. Ma riuscirà a vincere quest’ottava edizione e portate a casa il titolo di MasterChef italiano?

Per tutta la vita è stata un’operaia, ma Gloria vuole ancora sognare e ha deciso di partecipare all’ottava edizione di MasterChef. Il noto programma televisivo è ripartito giovedì 17 gennaio 2019 su Sky Uno e ha presentato una nuova classe di aspiranti chef, in cui compare Gloria Clama.

Gloria Clama MasterChef 8 | Chi è?

Gloria ha 40 anni e si è avvicinata alla cucina come autodidatta. Tra un libro di cucina e l’altro, ha affinato le sue tecniche grazie alla convivenza con l’attuale marito, con il quale è spesso in conflitto per i gusti culinari. Ciò nonostante, Gloria ha trovato nel marito un grande supporto.

Gloria deve molto a sua figlia Giulia, che l’ha sempre spronata a migliorarsi e a prepararsi per la sfida di MasterChef. Anche suo figlio Cristian è innamorato dei suoi piatti e, insieme alla sorella, tifa per il suo successo.

Dopo tanti anni passati a lavorare in azienda come operaia mulettista, Gloria ha scelto di fare qualcosa per sé e si è regalata quest’avventura a MasterChef.

La sua prova al Live Cooking ha ottenuto quattro sì dai giudici: una conquista per Gloria, intesa come la conferma di essere sulla strada giusta, di essere pronta a riscattarsi. Del resto, il suo account Instagram parlava già da solo.

Ciò nonostante, Gloria è poco fiduciosa nelle proprie capacità tanto da ritenersi una delle più deboli nella cucina di MasterChef.

E se dovesse vincere, cosa farebbe Gloria? Stando a quanto riporta il sito web di MasterChef, l’aspirante cuoca crede che “se studio e mi impegno tanto potrei anche diventare l’ottavo MasterChef d’Italia, così da poter fare qualcosa per valorizzare il turismo della Carnia, la mia regione”.

L’ottava edizione di MasterChef vede schierati quattro severi giudici, pronti a stimolare i venti concorrenti: si tratta di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e il nuovo arrivo Giorgio Locatelli.

