Arriva il parco a tema di Game of Thrones, HBO ha annunciato la data d’apertura

Arriva il parco a tema di Game of Thrones e si chiamerà “Game of Thrones Studio Tour”. HBO l’aveva annunciato nel settembre 2018 e adesso ha finalmente rivelato la data d’inaugurazione.

Il parco a tema dell’amata saga fantasy sarà aperto al pubblico nella primavera del 2020.

Cosa ci sarà in Game of Thrones Studio Tour? Seguendo la procedura di altri franchise (come Harry Potter), il parco a tema sul Trono di Spade sarà arricchito dalle preziose e immense scenografie della serie.

Infatti, all’interno dell’area che si estende per oltre 10mila metri quadrati negli Studios vicino Belfast (Irlanda del Nord) non saranno presenti attrazioni come giostre (nessuna montagna russa per il momento), ma ci saranno semplicemente i set inerenti all’amata serie ideata da George R.R. Martin.

Game of Thrones Studio Tour | Cosa vedere?

Ci sarà un vero e proprio museo ricco di oggetti di scena e di produzione: aspettatevi tantissime armature, armi di ogni genere, stendardi e, dulcis in fundo, il prezioso Trono di Spade.

I set di Game of Thrones sono stati interamente ricostruiti per il parco a tema: un esempio è proprio Grande Inverno, i cui addetti ai lavori saranno gli stessi della serie televisiva. Secondo il NYTimes, oltre alla casa degli Stark potrebbero essere ricostruiti anche altri iconici luoghi di Game of Thrones come Approdo del Re, la gelida Barriera e Roccia del Drago.

“Sarà un’esperienza coinvolgente per i fan che potranno quasi pensare di essere davvero all’interno dei set della serie” ha dichiarato Jeff Peters, vice presidente di HBO.

A impreziosire il parco a tema saranno spettacoli ed esibizioni in cui saranno mostrati i retroscena della creazione di Game of Thrones.

Al momento, non è stato progettato un parco a tema negli Stati Uniti, ma Peters non scarta la possibilità.

Per noi italiani, c’è una sola chance ed è quella dell’ottava stagione di Game of Thrones, che arriverà il 14 aprile e metterà fine all’inverno.