Alle 16 di giovedì 4 aprile 2019 il Consiglio dei ministri italiano si riunisce per dare il via libera al decreto Crescita. Un provvedimento, questo, che di fatto ha monopolizzato la discussione politica ed economica del nostro paese nell’ultima settimana.

Ma cosa prevede il decreto Crescita? All’interno della bozza messa a punto dai tecnici del governo, sono tanti i temi affrontati: dalla rottamazione delle cartelle fiscali ai contributi per la casa, passando per gli sgravi fiscali per le imprese ad alcuni fondi per i comuni da investire sull’energia. Tutte misure con l’obiettivo di far ripartire gli investimenti in Italia.

Alla vigilia, si credeva che anche i decreti attuativi per il rimborso ai risparmiatori truffati dalle banche facesse parte del decreto Crescita. Il provvedimento, invece, sarà presentato in un testo a parte.

Nel decreto per la crescita ci saranno nuovi sgravi fiscali per le imprese, come la maggior deducibilità dell’Imu e la mini Ires sugli utili reinvestiti, ma anche la possibilità di cedere il credito di imposta su ecobonus e sismabonus alle imprese costruttrici. Previste anche nuove norme per la difesa della produzione e dei marchi italiani.

Altro tema che ha fatto discutere nei giorni scorsi è la possibilità per gli enti locali, fortemente voluta dalle forze di maggioranza, di incassare tasse arretrate e multe senza interessi. Una sorta di condono che riguarda tutte le ingiunzioni notificate tra il 2000 e il 2017.

Ci sarà anche uno stanziamento di 100 milioni di euro (nelle discussioni iniziali erano 200) nel 2019 per rifinanziare il Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, che secondo quanto spiegato dall’esecutivo dispone di risorse soltanto per i prossimi due mesi.

Il fondo, istituito con la legge di stabilità del 2013, ha l’obiettivo di garantire fino al 50% i mutui (inferiori a 250.000 euro) connessi all’acquisto o all’acquisto collegato a interventi di ristrutturazione di immobili non di lusso.

Nel decreto Crescita dimane anche la norma per accelerare i lavori dei privati su proprietà vincolate, che necessitano del via libera della soprintendenza per i Beni culturali. Il termine per il rilascio dell’autorizzazione scende da 120 a 90 giorni, dopodiché scatta il silenzio-assenso. I termini, però, possono essere sospesi in caso di richiesta di chiarimenti, elementi integrativi o accertamenti tecnici.

Infine, assieme al decreto Crescita potrebbe arrivare in Cdm anche la versione definitiva del decreto Sblocca-cantieri, approvato con la formula “salvo intese” il 20 marzo scorso.

