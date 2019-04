Britney Spears ricoverata di nuovo in un centro per malattie mentali: le reazioni delle star sui social

Britney Spears è stata ricoverata in un centro specializzato in malattie mentali negli Stati Uniti: la notizia è stata diffusa da diversi network americani tra cui il sito specializzato in gossip e celebrity “TMZ“.

Da quanto emerge dalle prime indiscrezioni la popstar avrebbe preso questa decisione circa una settimana fa e dovrebbe restare nella clinica, di cui ancora non si conosce il nome, per un mese.

La cantante, ballerina, attrice e personaggio tv statunitense pare stia affrontando un periodo di forte stress psicologico ed emotivo a causa delle precarie condizioni di salute del padre. “Britney sta facendo fatica a far fronte alla malattia di suo papà”, ha detto una fonte al sito “PageSix”.

Jamie Spears di recente è stato sottoposto a due operazioni chirurgiche al colon e all’intestino: proprio per questo la 37enne del Mississipi aveva deciso di cancellare tutti i concerti e gli impegni di lavoro.

Su Instagram è apparsa una sua foto, che ha raccolto più di un milione di like, insieme a Jamie Spears con scritto: “È importante mettere la famiglia al primo posto (….)”. E poi un’altra, solo qualche ora fa, con la didascalia: “Tutti abbiamo bisogno di trovare il tempo per un po’ di ‘tempo per me stessa’”.

Tra i commenti al post, Heidi Klum che ha scritto: “Yessss” con l’emoji di un cuore. Sei cuori neri di fila invece, il commento della cantautrice australiana Delta Goodrem. “Preghiere, Britney! Fatti forza!”, ha scritto il blogger Perez Hilton.

Non è la prima volta che l’interprete del tormentone “Baby One More Time” si ritrova a trascorrere del tempo in un centro per problemi psichici: già nel 2007 la Spears era stata ricoverata. In quel periodo, tra le immagini che più colpirono i fan della popstar e non solo, quella della cantante intenta a rasarsi a zero i capelli.

