Ascolti tv mercoledì 3 aprile 2019 | Montalbano | Live – Non è la D’Urso | Il molo rosso | La fabbrica di cioccolato | Auditel ieri sera

Ascolti tv mercoledì 3 aprile 2019 – Torna la lotta per gli ascolti: chi l’avrà spuntata questa volta? Quando la Rai gioca la carta Montalbano, per Mediaset c’è poco scampo e la conferma arriva dagli ascolti di mercoledì 3 aprile.

L’episodio replica del Commissario più amato d’Italia ha conquistato 5.018.000 spettatori con uno share pari al 22.7%. Rispetto alla primissima replica andata in onda lunedì scorso, la Rai ha perso un milione e mezzo per strada, ma il risultato è sicuramente promettente se si pensa a quello Mediaset.

La quarta puntata di Live – Non è la D’Urso continua a non convincere gli italiani, stufi ormai del trash anche in prima serata, anche se rispetto alla precedente puntata c’è stato un leggero miglioramento. La presentatrice napoletana ha catturato l’attenzione di 2.515.000 spettatori agli ascolti pari al 14.1% di share, un passo in avanti se pensiamo ai 2.140.000 spettatori della scorsa puntata.

Su Rai 2, ha debuttato Il Molo Rosso, una nuova serie televisiva dagli stessi ideatori de La casa de Papel (celebre serie Netflix) che ha catturato l’attenzione di 1.485.000 spettatori pari al 6.3% di share: per essere una serie esordiente, il risultato degli ascolti non è dei migliori.

Su Italia 1, è stato riproposto un cult del cinema: La fabbrica di cioccolato ha intrattenuto 1.373.000 nostalgici spettatori (5.6%) agli ascolti. Su Rai3 il solito appuntamento con Chi l’ha visto? ha coinvolto 1.950.000 spettatori con uno share pari al 9%, mentre su Rete4 Die Hard – Vivere o morire ha totalizzato 862.000 spettatori con uno share del 4.1%.

Su La7 Atlantide ha coinvolto 496.000 spettatori agli ascolti con uno share dell’1.9%, mentre su Tv8 Masterchef All Stars ha segnato 449.000 spettatori con il 2%. Sul Nove, Viva l’Italia ha catturato l’attenzione di 294.000 spettatori con l’1.3%.

Ascolti tv mercoledì 3 aprile 2019 | Access prime time | Auditel ieri sera

La fase di access prime time ha voluto premiare ancora una volta i Soliti Ignoti – Il ritorno su Rai 1, con 4.899.000 spettatori agli ascolti e lo share del 19.7%. A seguire, Striscia la Notizia perde colpi con 3.887.000 spettatori e uno share del 15.6%.

Su Rai2, Tg2 Post ha coinvolto 1.084 .000 spettatori con il 4.3%, mentre Italia 1 con CSI NY ha catturato l’attenzione di 1.091.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3, Non ho l’età ha coinvolto 1.280.000 spettatori con il 5.5%, mentre su Rete4 Stasera Italia ha appassionato 1.148.000 individui all’ascolto (4.8%).

Su La7, Otto e mezzo ha interessato 1.636.000 spettatori (6.6%), mentre su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età ha coinvolto 615.000 spettatori con il 2.5%. Infine, sul Nove Boom! ha raccolto 342.000 spettatori con l’1.4% di share.