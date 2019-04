Lo zoo è chiuso da 3 mesi ma gli animali sono ancora chiusi dentro: tigri, orsi e scimmie in agonia

Il giardino zoologico Prudencio Navarro, nel sud della Spagna e quasi al confine con il Portogallo, ha chiuso i battenti da ormai tre mesi ma gli animali sono rimasti ancora chiusi in gabbia. Una situazione insostenibile per le povere bestie che ormai versano in condizioni sempre peggiori.

Lo zoo di Ayamonte, località a un centinaio di chilometri da Siviglia (capitale della regione dell’Andalusia) e che si affaccia sul golfo di Cadice, era finito spesso nel mirino degli animalisti ed ha chiuso proprio a seguito di alcune morti sospette.

Non è ben chiaro di cosa siano morti gli animali forse di stenti visto che il parco zoologico aveva avuto problemi economici. Oggi orsi, tigri, leoni, babbuini, cervi rischiano di fare la stessa fine: soli e abbandonati al loro crudele destino per il solo divertimento dell’uomo.

L’associazione internazionale “Proyecto Gran Simio“, che si batte per i diritti delle scimmie, ha denunciato a gran voce la situazione drammatica in cui versano gli animali dello Zoo Prudencio Navarro.

“Gli animali di Prudencio Navarro non hanno ancora trovato una nuova casa – hanno denunciato gli animalisti – Ci siamo offerti più volte di trovare una nuova casa per gli animali – dicono gli attivisti – ma le autorità locali hanno sempre rifiutato”.

I problemi stanno sempre più aggravandosi e il tempo stringe: “C’è acqua stagnante, e quest’area potrebbe diventare il luogo ideale per la proliferazione di zanzare che potrebbero trasmettere malattie. E’ necessario un intervento immediato per risolvere il problema”.

Germania: leoni, tigri e giaguari fuggono da uno zoo, cittadini nel panico

Le surreali foto che ritraggono gli animali di uno zoo liberati in una foresta

Allo zoo di Sydney nascono 5 cuccioli di suricata: il video che intenerisce il web