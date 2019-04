Auguri, Topolino! Il settimanale italiano festeggia i suoi 70 anni con un’edizione speciale

Auguri Topolino! Il settimanale tutto italiano festeggia 70 anni con un numero speciale.

Il 3 aprile 2019 nelle edicole italiane arriva un nuovo numero di Topolino: si tratta del 3306 ed è dedicato ai 70 anni del settimanale, poiché il primo volume è stato pubblicato da Mondadori il 7 aprile 1949.

Il progetto era partito con cadenza mensile ma, grazie al grande successo riscontrato, Topolino iniziò a essere pubblicato dapprima ogni quindici giorni e poi una volta a settimana.

Topolino ottenne la pubblicazione settimanale nel 1967, quando fu introdotto il dorso giallo, e da quel momento non si è più fermato diventando il fedele compagno di tanti italiani.

“Topolino nel corso della sua lunga storia ha avuto la capacità di evolversi, di trasformarsi da strumento di evasione a vero e proprio ‘classico’ del nostro tempo: una di quelle presenze forti, che possono permettersi il lusso di prescindere dai tempi e dalle mode contingenti, talmente radicato in tutti noi da ritagliarsi un suo preciso spazio nel nostro quotidiano”, ha dichiarato Alex Bertani, direttore del settimanale.

Come festeggia Topolino i suoi 70 anni? Con una bellissima cover gialla disegnata dal maestro Giorgio Cavazzano: in realtà si tratta di una rivisitazione dell’iconica copertina rossa del 1949: infatti, troveremo Topolino di nuovo vestito a festa, con le sue braghe blu pronto a suonare in una banda musicale.

All’interno del settimanale, compare anche un volume dedicato alla storia del magazine dalle origini fino a oggi.

Ma le sorprese per i veri fan non sono finite qui. Questo sarà un mese speciale per Topolino, che festeggerà alla grande e in ogni salsa.

Il 10 aprile 2019, ad esempio, verrà riprodotta la cover del primo numero di settant’anni fa. Ancora, in fumetteria arriverà il volume “Topolino 70 anni di copertine”, composto da 150 cover che hanno contribuito a fare la storia del settimanale italiano: un ottimo investimento per i collezionisti, ma anche un’occasione per studiare l’evoluzione della narrativa e della società italiana.

Precisazione: l’avventura di Topolino in Italia è iniziata nel 1932 con la prima testata pubblicata dall’editore Nerbini, ma è soltanto nel 1949 che è nato il primo albo in formato “libretto”, che tutt’oggi abbiamo il piacere di sfogliare. Passando da Mondadori alla Walt Disney, Topolino si è poi stabilito con la Panini Comics.

Quale modo migliore per festeggiare i suoi 70 anni di successo, se non acquistando il nuovo volume in edicola?