Tommaso Paradiso, il cantante del noto gruppo pop italiano Thegiornalisti in questo periodo impegnato con il Love Tour 2019, non è rimasto soddisfatto dalla sua prestazione durante il concerto al Palaflorio di Bari.

E c’è un motivo preciso: il frontman della band romana, infatti, non è riuscito a cantare come avrebbe voluto a causa di una forte laringo tracheite, la quale ha costretto il gruppo ad annullare la loro prossima data del tour a Reggio Calabria.

“Ragazzi purtroppo dobbiamo rimandare al 4 maggio il concerto di domani a Reggio Calabria. Tommy ha una forte laringotracheite. Ci dispiace tantissimo, non vediamo l’ora di recuperare per essere lì con voi. P.S. grazie Bari, non ce l’avremmo fatta stasera senza di voi, ricordatevi la promessa di Tommy. #LOVE”

Queste le parole di rammarico del gruppo musicale composto anche da Marco Primavera e Marco Antonio Musella che negli ultimi anni sta facendo impazzire i suoi giovani fan.

“Rifarò un prossimo concerto solo per voi che oggi siete qui. Conservate il biglietto”, è stato l’annuncio di Paradiso che, con voce rauca, a un certo punto durante il concerto non riusciva più a cantare. L’artista, però, ha comunque portato a termine tutta la scaletta di canzoni, coinvolgendo sul palco anche dei fan e facendosi aiutare da loro nell’intonare i suoi brani; sul palco, infatti, Tommaso ha fatto salire anche una bambina e insieme i due hanno cantato “Da sola/In the night”.

“Oggi è venuto il medico a Bari, m’ha detto non puoi cantare, non riesco proprio a parlare, non so che dirvi”, ha spiegato il leader della band ai suoi fan dal palco della città pugliese. “Che devo fare, continuare così? Devo andare avanti, non so! Però loro sentono uno schifo proprio, mi dispiace per loro. Vabbè andiamo avanti”, ha poi continuato, dispiaciuto, Paradiso.

La band – che ha quindi annunciato di fare ritorno a Bari per un concerto più “degno” in cui tutto il pubblico è invitato a tornare gratis – non appena il cantante avrà riacquistato la voce proseguirà le tappe del Love Tour: li attendono infatti i fan di Milano, Firenze e Roma.

