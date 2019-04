Notte di fuoco per Salvini e Francesca Verdini: lei esce da casa con addosso i vestiti del vice premier

Ormai non si tratta più di sole indiscrezioni: Matteo Salvini e Francesca Verdini sono usciti allo scoperto, palesando la loro storia d’amore.

Quarantesei anni lui e ventisei anni lei, il ministro dell’Interno e la sua nuova fidanzata hanno vent’anni di differenza. Condividono la passione per la politica, o almeno in parte, dato che lei è la figlia di Denis Verdini, già parlamentare di Forza Italia e poi fondatore di Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (ALA).

> Francesca Verdini è la nuova compagna di Matteo Salvini: tutto quello che c’è da sapere sulla figlia dell’ex forzista

> Matteo Salvini e Francesca Verdini avvistati al ristorante di famiglia di lei

Dopo la prima uscita ufficiale quando si sono presentati mano nella mano al cinema per il cartone Dumbo, adesso i due avrebbero passato la notte insieme e la foto della mattina seguente pubblicata sul settimanale Chi li vede più affiatati che mai.

Francesca è uscita dalla casa del ministro con i vestiti di lui: giubbotto bicolore, pantaloni con il logo della Polizia e addirittura le sue scarpe, di al meno tre misure più grandi. Francesca comincia a “marcare il territorio”.

Ora che le voci sono state confermate, qualcuno si è subito schierato contro la relazione appena sbocciata: si tratta del fratello di Francesca, Tommaso Verdini, l’altro figlio di Denis quello a cui l’ex deputato di Forza Italia ha affidato la gestione del ristorante romano PaStation in cui sono stati avvistati insieme la prima volta Salvini e Francesca.

Il fratello, con la tessera del Pd in tasca fino all’anno scorso, non è per niente felice per la nuova frequentazione della sorella.

Lei, invece, si sta letteralmente calando nei panni del vice premier.

> Salvini fidanzato con Francesca Verdini: “Il fratello di lei è contrario alla relazione”