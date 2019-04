Previsioni meteo domani in Italia | Che tempo farà?

PREVISIONI METEO DOMANI 3 APRILE 2019 – Che tempo farà domani in Italia? Quali sono le previsioni meteorologiche per la giornata di mercoledì 3 aprile? Ogni giorno i meteorologi cercano di dare risposte in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Andiamo nel dettaglio e vediamo qui di seguito quali sono le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di domani e le temperature che ci attendono.

PREVISIONI METEO: CHE TEMPO FA OGGI IN ITALIA | MERCOLEDÌ 3 APRILE 2019

NORD:

– CIELO MOLTO NUVOLOSO O COPERTO CON PRECIPITAZIONI A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, PIÙ CONSISTENTI SU ALPI, PREALPI ED APPENNINO. LOCALI FENOMENI DI FORTE INTENSITÀ ATTESI SU LIGURIA ED EMILIA-ROMAGNA OCCIDENTALE.

– QUOTA NEVE GENERALMENTE OLTRE I 1000 METRI SU ALPI, PREALPI ED APPENNINO, LOCALMENTE FINO A 600-700 METRI AL MATTINO. DALLA SERA ATTENUAZIONE DEI FENOMENI A PARTIRE DALLE REGIONI OCCIDENTALI.

CENTRO E SARDEGNA:

– NUVOLOSITÀ COMPATTA SULLE REGIONI TIRRENICHE CON PIOGGE E TEMPORALI, IN ESTENSIONE NEL CORSO DELLA GIORNATA ALLE RESTANTI REGIONI.

– LE PRECIPITAZIONI POTRANNO ASSUMERE LOCALMENTE CARATTERE DI FORTE INTENSITÀ SU APPENNINO TOSCANO, UMBRIA E LAZIO. ATTESE NEVICATE SULL’APPENNINO GENERALMENTE OLTRE I 1000 METRI, LOCALMENTE IN DISCESA FINO AGLI 800 METRI SUL VERSANTE TIRRENICO. ATTENUAZIONE DEI FENOMENI DALLA SERA A PARTIRE DA SARDEGNA E TOSCANA.

SUD E SICILIA:

– ANNUVOLAMENTI COMPATTI SULLE REGIONI TIRRENICHE CON PRECIPITAZIONI LOCALMENTE ANCHE A CARATTERE TEMPORALESCO. DAL POMERIGGIO INTENSIFICAZIONE DEI FENOMENI SU CAMPANIA E CALABRIA CENTROMERIDIONALE, CON LOCALI FENOMENI DI FORTE INTENSITÀ, IN PARZIALE ATTENUAZIONE SERALE SULL’ISOLA.

– SUL RESTO DEL SUD CIELO PARZIALMENTE NUVOLOSO CON SUCCESSIVO AUMENTO DELLA COPERTURA NUVOLOSA, CON PIOGGE SPARSE E LOCALI FENOMENI TEMPORALESCHI. ATTESE NEVICATE SUL MOLISE GENERALMENTE OLTRE I 1000 METRI.

PREVISIONI METEO DOMANI | TEMPERATURE:

– IN CALO AL NORD-OVEST, SU EMILIA, MARCHE, ABRUZZO, MOLISE, PUGLIA SETTENTRIONALE ED AREE IONICHE, IN AUMENTO SUL RESTO DELL’EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA, UMBRIA, LAZIO E SULLE ISOLE MAGGIORI, STAZIONARIE ALTROVE;

– MASSIME IN DIMINUZIONE AL NORD, SU TOSCANA ED ISOLE MAGGIORI, IN RIALZO SUL RESTANTE CENTRO-SUD, SENZA VARIAZIONI DI RILIEVO ALTROVE.

VENTI:

– DA MODERATI A FORTI DA SUD-OVEST SULLA LIGURIA;

– GENERALMENTE MODERATI MERIDIONALI ALTROVE, CON RINFORZI SU APPENNINO E SICILIA TIRRENICA.

MARI:

– DA MOLTO MOSSI A LOCALMENTE AGITATI IL MAR LIGURE E L’ADRIATICO;

– GENERALMENTE MOLTO MOSSI I RESTANTI MARI.

