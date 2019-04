Il senatore del Partito democratico, Matteo Richetti, è stato investito da un’automobile a Roma, mentre attraversava la strada a piedi nella zona di via del Tritone. Richetti è stato trasportato in ambulanza in ospedale, al Policlinico Umberto I, dove adesso si trova ricoverato.

Secondo quanto riferito da alcune fonti nel Pd, le condizioni di Richetti non sono gravi. Il senatore ha riportato un forte trauma sul fianco e ha detto ai medici di sentirsi bene. Tuttavia rimane sotto osservazione ed è stato sottoposto ad alcuni accertamenti per escludere eventuali complicazioni.

“Per fortuna Matteo sta bene – ha dichiarato il presidente dei senatori Pd, Andrea Marcucci – e lo aspettiamo prestissimo in Senato per continuare il suo lavoro”.

Richetti ha ricevuto la visita dei colleghi Maurizio Martina e Marianna Madia, mentre la vicepresidente del Senato, Paola Taverna, ha interrotto i lavori parlamentari e gli ha rivolto gli “auguri di pronta guarigione” a nome di tutti i senatori, accolta da un applauso.

In Senato, questa mattina, era in corso l’esame del disegno di legge sulla class action. Il ddl è stato alla fine approvato con 206 voti a favore, 1 contrario e 44 astenuti.