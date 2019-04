Oroscopo di oggi 3 aprile 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI OGGI 3 APRILE 2019 TPI – Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di mercoledì 3 aprile 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi mercoledì 3 aprile 2019

Ariete

Quest’oggi dovete proprio farvi perdonare. Amici dell’Ariete, l’avete combinata grossa e il vostro partner non vuole sentire scuse.

Tornate sui vostri passi e cercate di comprendere cos’è che ha scatenato l’ira funesta della vostra dolce metà. L’orgoglio serve a ben poco in amore.

Toro

Cari Toro, questa mattina vi sveglierete accecati dalla gelosia. No, non si tratta di sogni ambigui, purtroppo i vostri sospetti derivano dalla triste realtà e durante la giornata non farete che alimentare questi dubbi.

Anche se il vostro partner ha disseminato tanti pretesti per dubitare della buona fede, prima di passare all’attacco indagate a sufficienza.

Oroscopo di oggi 3 aprile 2019 | Gemelli

C’è qualcosa che vi soffoca, cari Gemelli, non vi è ben chiaro cosa però. A lavoro tutto procede come al solito, la vostra vita sentimentale – nel caso esista – non ha subito incrinature di recente e i rapporti interpersonali non hanno niente da lamentare.

E allora cosa c’è che non va? Sarà la monotonia la vostra arma di autodistruzione?

Cancro

Quest’oggi non avete tolleranza. Quelli nati sotto il segno del Cancro non vorranno farla passare liscia a chi ha commesso un passo falso. E se fosse capitato a voi?

Essere più empatici potrebbe tornarvi utile nel futuro prossimo, siamo tutti esseri umani e tutti possiamo sbagliare.

Leone

Grrr, che rabbia oggi! Cari Leone, non sarebbe il caso di riporre gli artigli per questo mercoledì di marzo?

Ultimamente basta poco per mandare il vostro cervello in tilt, c’è bisogno di fare più chiarezza altrimenti rischiate di esplodere con una miccia.

Oroscopo di oggi 3 aprile 2019 | Vergine

Questa sarà la giornata delle insicurezze. Cari amici della Vergine, di recente vi siete scontrati contro una bella e accesa delusione sentimentale e faticate a riprendervi.

Quest’oggi potrebbe essere il momento del vostro riscatto. Non lasciatevi abbattere dall’amore: vorrà dire che la persona giusta tarda ancora ad arrivare, ma lo farà.

Bilancia

Cari Bilancia, iniziamo la giornata per il verso giusto. Di conseguenza, abbandonate la sete di vendetta perché non vi porterà da nessuna parte.

Non vi è scesa tanto giù la polemica di una vostra persona cara, anzi, avete interpretato le sue parole come una vera e propria dichiarazione di guerra e questa vi sembra la giornata adatta per restituire pan per focaccia. E invece no, perché la vendetta è sì un piatto che va servito freddo, ma forse oggi è ancora un po’ troppo incandescente!

Scorpione

Auch! Cos’era quello, un pizzicotto? Ma non c’è bisogno di farvi del male, perché è proprio la verità! Cari Scorpione, quest’oggi siete il segno del giorno (non è un sogno dunque).

Prendete tutta la grinta che avete a disposizione e focalizzatela su un obiettivo: dovete assolutamente cambiare aria e per farlo basta un po’ di concentrazione.

Oroscopo di oggi 3 aprile 2019 | Sagittario

Siete abbastanza preoccupati oggi, Sagittario. I cambiamenti professionali non erano nei vostri programmi e questo creerà un po’ di confusione non soltanto per voi, ma anche per il vostro partner.

Si respira una brutta aria in casa, non appesantitela più del dovuto e cercate di comprendere anche il punto di vista di chi vi vuole bene ma che ha già tanti problemi per conto proprio.

Capricorno

Questo mercoledì dovrete gestire una serie di ostacoli che potrebbero indebolire la vostra pazienza. Respirate a fondo e pensate che la giornata è fatta di 24 ore e quindi tutto questo prima o poi dovrà finire!

In compenso, la vostra vita di coppia subirà una piacevole svolta.

Acquario

Attorno a voi c’è un’aura positiva e luccicante, non è che si tratta di amore? Per quei cuori single dell’Acquario, Cupido è in arrivo!

Ultimamente la solitudine si è fatta sentire forte e chiara e l’assenza dell’anima gemella era diventato un tormento per voi. Per fortuna, le stelle hanno deciso di darvi una mano.

Pesci

Vorreste un po’ di pace e serenità, ma la vostra famiglia non sembra essere dello stesso avviso. Ultimamente i conflitti sono aumentati e la vostra testardaggine non ha fatto altro che acuire il problema.

Non dovete necessariamente tornare sui vostri passi, ma forse prendere le distanze potrebbe aiutarvi a schiarire la mente.

