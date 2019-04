OFFERTE TRE – Tre ha sempre in programma tante offerte per i propri clienti e soprattutto per riuscire a battere la concorrenza ed attrarre nuove fette di pubblico.

Tre, ormai fusa con Wind, è particolarmente utilizzata dai millennials per i servizi di telefonia e internet.

Di seguito, tutte le principali offerte proposte da Tre per il mese di aprile 2019.

Offerte Tre aprile 2019 | All-IN Power

All-in Power di nome e di fatto: questa offerta include infatti tutto in modo praticamente illimitato ad un costo di 11.99 euro mensili. Tale tariffa viene “bloccata” per 24 mesi, cioè per tutta la durata del contratto. In caso di recesso anticipato la penale da pagare è di 49 euro. La tariffa, con un costo nullo per l’attivazione, prevede:

minuti illimitati verso tutti

60 GB (con GigaBank)

Apple Music incluso i primi 6 mesi

Play Power

La promozione Play Power comprende, ad un costo di 11.99 al mese:

minuti illimitati

sms illimitati

30 GIGA

Il “pacchetto” comprende inoltre Apple Music, il quale viene incluso per 6 mesi. L’attivazione della promo avviene online senza nessun costo.

Se 30 GIGA non sono sufficienti, la tariffa ha la variante Play Power 60 che mette a disposizione 60 GB. L’attivazione è online e a costo zero.

Offerte Tre aprile 2019 | Free

Questa è un’offerta particolare, poiché da la possibilità di cambiare smartphone ogni anno. Free è composta di una singola offerta con un costo aggiuntivo di 5,99 euro per alcuni servizi, quali:

KASKO Inclusa, che protegge e assicura lo smartphone dai danni accidentali

Cambia, restituisci o tieni lo smartphone

Apple Music incluso per 6 mesi su tutti i dispositivi

GIGA BANK, con cui è possibile accumulare i GIGA non consumati e utilizzarli quando si preferisce

Minuti e internet illimitato con Super Fibra

Possibilità di andare al cinema con chi si vuole e quando si vuole con un biglietto offerto da Tre

Tre Free Power costa 11,99 euro al mese e prevede:

minuti illimitati

sms illimitati

60 GIGA di internet

