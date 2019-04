L’allenamento estremo di Maria Sharapova per tornare a giocare | VIDEO

Maria Sharapova condivide un video sui suoi account social in cui si mostra intenta ad allenarsi. L’allenamento estremo a cui si sta sottoponendo la tennista russa in questi giorni è finalizzato a tornare in campo il prima possibile. La Sharapova, infatti, sarà costretta a saltare il torneo WTA Premier Mandatory di Miami a causa di un dolore alla spalla che non la lascia dall’estate scorsa.

Sul suo profilo Instagram, la tennista ha spiegato che cerca di cerca alzare sempre più l’asticella: “‘Spingo continuamente il corpo a diventare migliore, più forte, più allenato. Trascorro più tempo in palestra di quanto non sia abituata, ma questo è il processo di riabilitazione della spalla”.

Accanto al video dell’allenamento estremo, la campionessa scrive: “Iniziamo questa settimana da dove abbiamo lasciato quella scorsa. Ecco i primi due esercizi, so cosa stai pensando… ‘è un po scoordinata’. In realtà sto solo seguendo Alex”.

Scoordinata o no, è impossibile non ammirare la determinazione della tennista.

