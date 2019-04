Maratona Roma 2019 bus deviati | Metro | Tram | Colosseo | Quali sono | Tutte le informazioni

MARATONA ROMA 2019 BUS DEVIATI – Domenica 7 aprile 2019 va in scena la tradizionale Maratona di Roma. Un evento che di anno in anno attrae l’attenzione di molti appassionati, di sport e non solo, oltre a quella di cittadini e turisti della Capitale. Tanti infatti i cambiamenti nella mobilità romana dovuti appunto alla maratona.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLA MARATONA DI ROMA

Molte linee di autobus sono sospese o cancellate, tante inoltre le deviazioni o cambi di orari. Inoltre il centro della città sarà di fatto off-limits per lasciare spazio alla maratona di Roma 2019. Per questo Atac, l’azienda di trasporto pubblico della Capitale, invita a “fare attenzione, quindi, al percorso della propria linea bus di riferimento”.

MARATONA DI ROMA, LE STRADE CHIUSE

Molti cambi nella viabilità romana domenica 7 aprile. Sette collegamenti tra bus e tram saranno sospesi (2, 40, 64, 70, 130, 280 e 628), mentre dieci linee saranno deviate (23, 69, 85, 118, 160, 671, 714, 766, C2 e C3) e altre 55 subiranno delle limitazioni di percorso: i tram 3, 8 e 19 e le linee di bus H, 32, 34, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 71, 75, 77, 80, 81, 83, 87, 89, 98, 115, 128, 170, 180, 190, 200, 201, 226, 301, 446, 490, 492, 495, 590, 715, 716, 718, 719, 775, 781, 792, 870, 881, 910, 911, 913, 916, 982 e 990, C6 e C8.

IL PERCORSO DELLA MARATONA DI ROMA 2019

La metropolitana, invece, non subirà particolari cambiamenti a causa della maratona di Roma 2019. Per questo si consiglia di preferire questo mezzo per spostarsi. Attenzione però: la stazione della metro B Colosseo rimarrà chiusa da inizio servizio fino a cessata necessità.

IL VILLAGGIO DELLA MARATONA DI ROMA

Per questo chi deve raggiungere la zona dei Fori imperiali deve ricorrere alle vicine linee metro di Cavour e Circo Massimo. Al momento inoltre, sono chiuse da giorni le stazioni della metro A Spagna e Barberini, oltre a quella di Repubblica.

MARATONA DI ROMA: GLI ATLETI IN GARA

Per tenersi aggiornati consigliamo di visitare il sito di Atac o il profilo twitter InfoAtac.

MARATONA, DOVE SONO I PUNTI DI RIFORNIMENTO?

IL PERCORSO “REGOLARE” DELLA MARATONA DI ROMA 2019

IL PERCORSO DELLA GARA NON COMPETITIVA