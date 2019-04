NON È LA D’URSO OSPITI – Barbara D’Urso torna in prima serata con tanti nuovi ospiti nel salottino del suo Live – Non è la D’urso.

Il talk show è arrivato alla sua quarta puntata e prevede una serie di ospiti in studio che tratteranno diverse tematiche, spaziando dal gossip alla cronaca rosa, e si confronteranno con alcuni opinionisti.

Chi ci sarà in studio questa sera con Barbara? Vediamolo insieme

Live non è la D’Urso ospiti | Paola Caruso

Paola Caruso torna nel salotto di Barbara e questa volta per incontrare la sua presunta madre biologica. Mentre nella seconda puntata del talk show la Caruso ha presentato al pubblico italiano il suo bambino Michele, nato dopo una difficile separazione dall’ex Francesco Caserta che non ha voluto conoscere suo figlio.

La showgirl italiana questa volta però non affronterà quest’aspetto della sua vita privata e si focalizzerà invece sulla madre (si spera) ritrovata dopo 34 anni.

Live non è la D’Urso ospiti | Morgan

Asia Argento è stata ospite della D’Urso nella precedente puntata e, parlando del movimento di protesta contro le molestie nel cinema per poi finire all’accusa rivoltale dall’attore Jimmy Bennet, l’attrice ha poi puntato i fari anche su Morgan.

Infatti sarà proprio quest’ultimo il nuovo ospite di Barbarella, pronto a ribattere alle affermazioni dell’ex.

Live non è la D’Urso ospiti | Pupo

Un altro ospite di Barbara sarà Pupo, noto cantante e personaggio televisivo che non ha mai fatto mistero della sua vita amorosa. Al cospetto della presentatrice Mediaset, Pupo parlerà dell’amore che nutre per sua moglie e la sua compagna. “Non posso fare a meno di Anna e Patricia, le amo entrambe”.

Live non è la D’Urso ospiti | Tony Colombo e Tina Rispoli

Infine, la lista degli ospiti si chiude con il cantante neomelodico Tony Colombo e la sua neosposa Tina Rispoli. Il loro matrimonio è stato fortemente criticato e poi anche multato: 32 mila euro da pagare al comune di Napoli per quel corteo non autorizzato presente nel video poi finito immediatamente sui social. Una cerimonia nuziale costata sicuramente più cara del dovuto e i due coniugi saranno presenti nello studio di Live per discutere della loro verità.

Live – Non è la D’Urso vi aspetta su Canale 5 alle ore 21:20 mercoledì 3 aprile.