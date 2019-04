Live Non è la D’Urso anticipazioni | Quarta puntata | 3 aprile | Ospiti

LIVE NON È LA D’URSO ANTICIPAZIONI – Barbara D’Urso torna mercoledì 3 aprile in prima serata per la quarta puntata di Live – Non è la D’Urso, con tanti nuovi ospiti in studio che discuteranno di tantissime tematiche.

Lo scopo del programma è quello di riproporre temi e personaggi cari alla conduttrice di Mediaset e al suo pubblico, spaziando dal gossip alla cronaca rosa, avvalendosi della presenza dei vip più amati e chiacchierati del salottino di Barbara.

Qual è la differenza tra il pomeridiano e il serale, allora, siccome la D’Urso è fissa al “Pomeriggio Cinque” di Mediaset? La grande novità è tutta tecnologica: il pubblico da casa può interagire con la trasmissione, i suoi ospiti e opinionisti in studio, dando il proprio giudizio in tempo reale. Alla fine del dibattito, Barbara darà i risultati definitivi del cosiddetto live sentiment.

Vediamo quali ospiti ci attendono questa sera nel salotto della D’Urso.

Live non è la D’Urso anticipazioni | Ospiti quarta puntata

Chi ci sarà in studio ad animare il salotto di Barbarella? Volti visti e rivisti, tanto per cominciare: a tornare dalla presentatrice napoletana è Paola Caruso, che da poco aveva presentato il suo nuovo bebè Michele al pubblico di Mediaset proprio in quel salottino della D’Urso.

Ma la showgirl ialiana ha ancora un conto in sospeso: infatti, dopo 34 anni Paola Caruso avrà la possibilità di conoscere la sua presunta madre biologica. Questa scoperta era arrivata grazie a un altro salotto della D’Urso (Domenica Live), ma è a Live – Non è la D’Urso che le due potranno finalmente incontrarsi.

Un altro ospite della serata è Morgan: infatti sarà proprio lui il protagonista dell’uno contro tutti, commentando le dichiarazioni rilasciate dalla sua ex Asia Argento ospite della scorsa puntata. In seguito, Morgan si sottoporrà al giudizio dei cinque ospiti che si nascondono nelle sfere di Live.

Atteso in studio è anche Pupo (pseudonimo di Enzo Ghinazzi), che racconterà i retroscena della sua vita poliamorosa tra lui, la moglie e la compagna.

Sotto i riflettori con Barbara ci sarà anche la coppia più chiacchierata del momento: gli sposi Tony Colombo e Tina Rispoli che, dopo le polemiche dei giorni precedenti, mostrano in esclusiva i video inediti delle nozze finiti in Procura.

Non ci resta che sintonizzarci su Canale 5 il 3 aprile alle ore 21:20 per una nuova puntata di Live – Non è la D’urso.