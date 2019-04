Una delle marche più conosciute e apprezzate in materia di cioccolato, la Lindt, è stata costretta a ritirare dal mercato alcuni suoi prodotti. Si tratta in particolare delle tavolette Bretzel al latte, in quanto sono state trovate all’interno pezzi di plastica.

Nel dettaglio la tavoletta incriminata è la “Bretzel al latte” Lindt da 100 grammi (articolo n. 6.315.752) con numero di lotto L2979 e data di scadenza al 31 gennaio 2020. Questo prodotto è venduto solo in Svizzera.

L’annuncio è arrivato dalla Coop Svizzera. Il motivo del ritiro dal commercio è la presenza di pezzetti di plastica potenzialmente dannosi per la salute dei consumatori. I distributori o i clienti che l’avessero acquistata sono invitati a riportarle al negozio e verranno rimborsati.

Secondo le prime indagini, i pezzi di plastica rinvenuti nella cioccolata Lindt proverrebbero da un macchinario usato per il confezionamento. A lanciare per primi l’allarme alcuni clienti.