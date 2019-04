Joker ritorna. Il villain di Batman ha una nuova forma, quella di Joaquin Phoenix. Il film diretto da Todd Philips ha finalmente un trailer, che è stato anticipato da un poster enigmatico la cui frase recita: “Indossa una faccia felice”. Nell’immagine, però, Joker non sorride.

L’arcinemico di Batman, volto iconico per i cattivi dei fumetti, avrà una nuova pellicola tutta sua che uscirà in contemporanea mondiale il 4 ottobre 2019 (anche se in Italia potrebbe arrivare il giorno prima) e sarà distribuita da Warner Bros.

Il Clown Principe del Crimine ci verrà presentato in chiave più drammatica e cupa rispetto ai soliti cinecomic, andando a rileggere tutta la mitologia di questo personaggio.

Il trailer ci presenta uno sconsolato Arthur Fleck (interpretato da Joaquin Phoenix) che brancola per le stradine cupe di Gotham, la città di Batman. Introdotto come un cabarettista fallito che lentamente perde contatto con la realtà, il Joker di Phoenix inizia a prendere coscienza della sua malvagità fissando il proprio riflesso allo specchio: ed ecco che spunta il suo primo, grande e macabro sorriso.

“Mia madre mi ha sempre detto di sorridere e indossare una maschera felice, mi ha detto che ero destinato a portare felicità e risate nel mondo”.

Prima di Joker, c’era Arthur che provava a regalare gioia al mondo travestito da clown, finché un gruppo di teppisti non l’ha accerchiato e picchiato. La trasformazione in uno dei più pericolosi criminali di Gotham è partita da qui.

“In molti hanno avanzato ipotesi su questo film e molte di queste sono errate. Ma è prevedibile, se hai deciso di creare una storia sulle origini di un personaggio amatissimo che di base non ha un’origine ben definita” è stata la dichiarazione del regista a EW.

Nel cast di Joker ci saranno sicuramente Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Brett Cullen, Glenn Fleshler e Shea Whigham.

Questo è un film stand alone del DC Universe che prende le distanze dalla versione del supervillain realizzato di Jared Leto.