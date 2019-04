GRANDE FRATELLO 2019 – Parte una nuova edizione del Grande Fratello, il celebre reality giunto alla sua sedicesima edizione. Il Gf 16 parte ufficialmente lunedì 8 aprile 2019 in prima serata su Canale 5. Alla conduzione confermata Barbara D’Urso, che ha già guidato con ottimi risultati di ascolto l’edizione dello scorso anno.

La dinamica del programma è quella di sempre: i concorrenti del Grande Fratello 2019 sono isolati dal mondo, senza possibilità di portare con sé cellulari o altri mezzi per comunicare con l’esterno. Quello che affascina il pubblico che da anni segue il format è la possibilità di spiare 24 ore su 24 quello che avviene all’interno della casa, tra amorazzi, litigi e pettegolezzi.

Ecco dunque tutto quello che c’è da sapere sul Grande Fratello 2019.

Grande Fratello 2019 | Novità

Innanzitutto è stato annunciato l’inizio del Grande Fratello 16: la prima puntata va in onda in prima serata su Canale 5, a partire dalle 21.20, lunedì 8 aprile 2019. A condurlo anche quest’anno Barbara D’Urso, reduce dal grande successo della passata edizione. In un’intervista a Sorrisi e Canzoni Tv, la popolare presentatrice ha svelato qualche dettaglio in più sul programma: “Sarà una edizione con un cast molto variegato avremo personaggi totalmente sconosciuti e altri che magari si sono già fatti conoscere per motivi legati al gossip e all’attualità. Sarà una bella alchimia. Ci sarà una bella sinergia tra il Gf e gli altri programmi che conduco”,

Insomma, anche quest’anno il Gf di Carmelita non sarà del tutto “nip”, ma avrà delle contaminazioni con il mondo dei Vip. Per lei la sfida non facile di riportare in auge il genere del reality su Canale 5, che ultimamente ha stentato dal punto di vista degli ascolti, considerando l’ultimo Gf Vip e l’edizione appena conclusa dell’Isola dei Famosi.

Certo fare bene come il Gf 15 non sarà facile, e in tal senso la D’Urso sembra mettere le mani avanti: “Sarà impossibile replicare i risultati straordinari del GF15”. Questo Grande Fratello 2019 avrà diverse novità rispetto al passato. Innanzitutto non ci sarà più il Lido Carmelita della scorsa edizione, sostituito dal “Bed & Breakfast“, una nuova stanza in cui soggiorneranno concorrenti che non fanno parte del cast del Gf o che potrebbero essere mandati lì per un breve periodo di tempo.

Insomma anche quest’anno ne potremmo vedere delle belle. Come sempre il successo della trasmissione dipende dall’alchimia che si instaura tra i componenti del cast. Vediamo allora chi sono i concorrenti del Grande Fratello 2019.

Grande Fratello 2019 | Concorrenti

Ad oggi sono stati annunciati i primi quattro concorrenti ufficiali del Grande Fratello 2019. La conferma è arrivata direttamente da Barbara D’Urso, nella già citata intervista a Sorrisi e Canzoni: “Ci sarà Ivana Icardi, sorella di Mauro, giocatore dell’Inter, lei ha partecipato al GF spagnolo nel 2016. – si legge su Tv Sorrisi e Canzoni – Vedremo anche Mila Suarez, nata in Marocco. Modella, nel 2017 è stata una tentatrice di Temptation Island. Arriverà al GF anche Kikò Nalli. Ex marito di Tina Cipollari e ospite di Uomini e Donne. Entrerà nel reality anche Cristian Imparato, cantante palermitano che nel 2010 vinse Io Canto, condotto da Gerry Scotti”.

Si tratta di personaggi noti al pubblico televisivo e che spesso sono stati ospiti delle trasmissioni di Barbara D’Urso. Scopriamo meglio chi sono. Cristian Imparato ha avuto grande visibilità grazie alla sua partecipazione a Io Canto, la trasmissione di Gerry Scotti che lo ha lanciato nel mondo della musica. Non ha avuto il successo che ci si poteva aspettare a livello musicale, e infatti negli ultimi tempi si è parlato di lui soprattutto per questioni riguardanti il gossip e il suo presunto ricorso alla chirurgia estetica.

Mila Suarez è una modella modella di origini marocchine, famosa soprattutto per la storia avuta con l’attore Alex Belli, poi finita malamente. Kikò Nalli è invece l’ex marito di Tina Cipollari, la vulcanica opinionista di Uomini e Donne. Chissà se vedremo Tina nello studio del Grande Fratello!

Ivana Icardi è un personaggio che il pubblico della D’Urso ha imparato a conoscere nelle ultime settimane. Sorella del fratello Mauro, calciatore dell’Inter, ha più colte raccontato in tv il difficile rapporto con l’attaccante e con sua moglie Wanda Nara.

Grande Fratello 2019 | Opinionisti

Gli opinionisti del Grande Fratello 2019 sono stati annunciati nel corso della puntata del 27 marzo di Live – Non è la D’Urso, il programma condotto da Barbara D’Urso in prima serata ogni mercoledì. Si tratta di Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. Due cantanti e due personaggi molto popolari, chiamati a giudicare quanto avviene all’interno della casa del Gf.

Malgioglio, grande amico di Barbara D’Urso, sarà per il secondo anno consecutivo opinionista del Grande Fratello: “Non mi piace fare la morale o il maestrino, ma sarò abbastanza aggressivo. Ai concorrenti consiglio di essere se stessi, la spontaneità alla fine è l’unica strada che paga”, ha dichiarato il cantante.

Per Iva Zanicchi, invece, si tratta di una prima assoluta: “Sarò pungente ma mai cattiva, con Malgioglio c’è una amicizia e un rapporto artistico che dura dagli anni 70. Stiamo lavorando anche a delle canzoni insieme”.

Grande Fratello 2019 | Streaming

Il Grande Fratello va in onda in diretta su Canale 5 a partire da lunedì 8 aprile 2019. Canale 5 è disponibile in chiaro al tasto 5 del telecomando sul digitale terrestre, oltre che in HD al canale 505. La rete ammiraglia Mediaset è visibile anche sulla piattaforma Tivusat e su Sky al canale 105 del decoder.

Per chi non potesse seguire il Grande Fratello 16 comodamente a casa, nessun problema. È possibile seguire Canale 5 in diretta streaming grazie al servizio gratuito Mediaset Play, disponibile per pc, smartphone e tablet. Sempre grazie a Mediaset Play è possibile rivedere in qualsiasi momento tutti i contenuti di Canale 5 grazie alla funzione on demand.