GENOA INTER DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida di Serie A tra Genoa e Inter, in programma questa sera alle ore 21.

Questa sera alle ore 21 Genoa e Inter scendono in campo a Marassi per la 30esima giornata della Serie A Tim 2018-2019. TPI seguirà LIVE la partita

Le parole di Luciano Spalletti prima di Genoa Inter: "Domani Icardi sarà titolare. Conta poco la forma fisica, conta la testa: ha avuto la reazione giusta. Ci serve un attaccante: giocherà poi vedremo quando toglierlo, se sarà tolto. Ora c'è da allenarsi e da sudare, non di parlare"

Le parole dell’allenatore del Genoa Cesare Prandelli prima della sfida contro l’Inter: “Voglio un Genoa mentalmente predisposto ad attaccare la linea difensiva dell’Inter, rischiando qualche contropiede. Dobbiamo fare gol. Ci manca la pulizia nell’ultimo passaggio: dobbiamo lavorare di squadra perché a Udine abbiamo avuto molte occasioni in area di rigore”.

GENOA INTER DIRETTA LIVE | PROBABILI FORMAZIONI

Chi gioca stasera? Sicuramente Mauro Icardi. L’attaccante, come annunciato da Spalletti in conferenza stampa, prenderà posto in attacco. Come reagirà alle polemiche dell’ultimo mese? Di seguito le probabili formazioni di Genoa e Inter per la sfida di Marassi:

Genoa: (4-4-2) Radu; Pereira, Romero, Zukanovic, Pezzella; Lazovic, Rolon, Radovanovic, Lerager; Sanabria, Kouamé.

All.: Prandelli.

Inter: (4-2-3-1) Handanovic; Cedric, Skriniar, Miranda, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Joao Mario, Perisic; Icardi.

All.: Spalletti.

Genoa Inter diretta live streaming | Dove vedere la partita di Serie A

Dove vedere Genoa Inter live? La partita tra i rossoblù e i nerazzurri sarà trasmessa in esclusiva streaming da DAZN, la piattaforma visibile da pc, smartphone, tablet e smartTv. Previsto ampio pre e post partita con le interviste ai protagonisti.