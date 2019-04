La fidanzata di Fabio Rovazzi entra in Forza Italia: da modella a stagista nell’ufficio legislativo

C’è una new entry che non è passata inosservata nel team di Forza Italia al Senato: è Karina Bezhenar, fidanzata di Fabio Rovazzi, approdata all’ufficio legislativo del partito di Silvio Berlusconi.

La notizia è stata lanciata dal “Fatto Quotidiano” che ha raccontato come Karina Bezhenar, 22enne russa sia passata dal mondo delle passerelle a quello politico come stagista dell’ufficio tecnico di Palazzo Madama.

Il quotidiano di Marco Travaglio ha anche riportato le voci raccolte tra i parlamentati forzisti: “So che fa la stagista, mi dicono che stesse studiando all’Università Luiss, non so come sia arrivata qui. Ma non mettetela in croce”.

“Sì, so che c’è una stagista nuova, non so chi sia. Non mi risultano modelle purtroppo. E non so nemmeno chi sia Rovazzi”, ha commentato il vicepresidente Lucio Malan.

La fidanzata di Fabio Rovazzi, che fino ad ora lavorava come modella e indossatrice, ha anche cancellato tutti i profili social che contavano circa 25mila follower. Bezhenar e Rovazzi, autore di tormentoni come “Faccio quello che voglio” e “Andiamo a comandare”, stanno insieme dal 2016 dopo essersi conosciuti grazie a degli amici in comune.

