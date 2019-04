Sui social, si sa, è facile criticare e commentare aspramente quanto fanno gli altri, in particolare se si tratta di vip. È quanto accaduto a Elisa Isoardi, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato la prima foto con il suo nuovo compagno, Alessandro Di Paolo.

Una pronta risposta, penseranno i più maligni, all’ex Matteo Salvini, che non ha perso tempo a dichiarare pubblicamente il suo amore per Francesca Verdini, la sua nuova fiamma. Peccato però che al variegato mondo della rete il nuovo compagno della Isoardi proprio non sia piaciuto.

“Sembra la brutta copia di Cetto La Qualunque“, hanno scritto alcuni followers sotto il post della Isoardi. La conduttrice de La Provo del Cuoco, però, non ci sta e ha risposto ai commenti più pesanti: “A chi si permette di giudicare una persona da una foto, da un attimo della sua vita, vorrei chiedere di chiudere gli occhi per un momento e pensare al motivo per cui hanno scelto amici e fidanzati. Io li scelgo per il cuore, per la loro bontà, per come mi fanno stare e per le loro caratteristiche intellettuali stimolanti. Da quando l’ho imparato vivo meglio con me stessa, con gli altri e con voi”.