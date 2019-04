Una notte al museo, dal film alla realtà. Un concorso vi permette di trascorrere una notte nel Louvre di Parigi grazie ad Airbnb: tutto quello che occorre fare è rispondere a una sola domanda.

Il museo parigino, in collaborazione con AirBnb per celebrare i 30 anni della preziosa Piramide, offre questa rara opportunità a due fortunati, vincitore più accompagnatore, che potranno scoprire cosa accade all’interno del Louvre quando si spengono le luci e il pubblico è fuori dai cancelli.

Si parte con un tour privato nel mezzo di opere celebri, un privilegio concesso a Presidenti e celebrità finora, per poi godersi la serata con un aperitivo al cospetto della Gioconda di Leonardo Da Vinci e una cena in compagnia della Venere di Milo, vere e proprie star del Louvre. Lo chef, per l’occasione, realizza un menù ispirato all’amore e alla bellezza.

Alberto Angela contro il Louvre: “Dovrebbe restituire le opere depredate”

La serata prosegue con un concerto privato all’interno dei sontuosi alloggi di Napoleone III e termina con il pernottamento in una camera definita “mini piramide” situata proprio sotto la celebre Piramide di vetro. Guardare le stelle dal museo del Louvre prima di addormentarsi potrebbe sembrare un sogno, ancor di più se poi, al risveglio, ad attendervi c’è una colazione parigina a letto.

“Perché saresti l’ospite perfetto di Monna Lisa?”. Questa è la domanda che potrebbe fruttare una notte al museo. Avete tempo per dare la risposta perfetta entro le 23.59 del 12 aprile 2019. Ogni partecipante avrà a disposizione 800 caratteri per convincere AirBnb e il Louvre di essere la persona adatta a vivere questa magica esperienza.

Chiunque abbia la fortuna di vincere il concorso, potrà trascorrere la notte del 30 aprile all’interno del Louvre in un alloggio creato ad hoc da AirBnb.

“L’inconfondibile piramide del Louvre sarà la tua casa per una notte” così recita il messaggio che segue il format da compilare per partecipare al concorso. Un’occasione speciale per visitare il museo più famoso al mondo a porte chiuse e luci spente.

La collaborazione tra il Louvre e AirBnb durerà per tutto l’anno: infatti, oltre al concorso, si possono prenotare diverse esperienze esclusive come concerti intimi e visite private.