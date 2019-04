COMMISSARIO MONTALBANO REPLICA 3 APRILE – Montalbano è una garanzia per gli ascolti di Rai 1, motivo per cui viale Mazzini ha deciso di mandare in replica ben dieci puntate del celebre commissario ideato dalla penna di Andrea Camilleri.

La prima puntata è stata trasmessa lunedì 1 aprile 2019 come sempre in prima serata su Rai 1, mentre ora siamo pronti per la messa in onda della seconda replica: stiamo parlando di Un covo di vipere, un episodio andato in onda per la prima volta il 27 febbraio 2017 e che viene ora riproposto al pubblico italiano, affezionatissimo alle vicende del commissario di Vigata.

Commissario Montalbano replica 3 aprile | Un covo di vipere

Tratto dall’omonimo romanzo dello scrittore siciliano, l’episodio Un covo di vipere vede come sempre Luca Zingaretti nelle vesti del commissario Montalbano intento a risolvere un altro intricato caso, quello dell’omicidio di Cosimo Barletta.

L’uomo, che viene trovato morto ucciso da un colpo di pistola alla nuca, sembra fin da subito che conoscesse il suo omicida: sulla porta di casa, infatti, non ci sono effrazioni. Indagando nella vita dell’uomo, il commissario di Vigata scoprirà che il signor Barletta era un uomo crudele e senza scrupoli.

Torna Montalbano: tutto quello che c’è da sapere sul commissario più amato della tv italiana

Una delle sue attività, infatti, era l’estorsione, motivo per cui l’uomo aveva sicuramente diversi nemici. Inoltre Cosimo aveva una particolare passione per le belle ragazze.

Il mistero intorno al suo assassinio e alla sua vita piena di segreti e lati oscuri si infittisce quando Montalbano scopre che, poco prima di morire, il signor Barletta era stato avvelenato.

La puntata ha un cast di attori particolarmente ricco: oltre agli affezionati interpreti della serie, l’episodio Un covo di vipere vede la partecipazione straordinaria anche di Alessandro Haber e Valentina Ludovini.

Montalbano vi aspetta mercoledì 3 aprile 2019 con Un covo di vipere in prima serata su Rai 1, a partire dalle 21.25. La replica della puntata è disponibile alla visione anche sulla piattaforma di streaming e on demand Rai Play.

Dove vedere in streaming e in diretta tv le puntate con Montalbano