Cibi pericolosi: ecco tutti quelli ritirati dagli scaffali dal Ministero della Salute

Sappiamo davvero cosa mangiamo? La risposta non è scontata e a farci allertare è una lista di cibi stilati dal Ministero della Salute in cui si elencano quelli per cui c’è una presenza di allergeni non dichiarati e che quindi potrebbero provocare uno choc anafilattico nei soggetti a rischio. Ma non solo: nell’elenco compaiono anche quei cibi che presentano corpi estranei nelle confezioni (e parliamo di formiche e insetti vari).

Come si legge sul sito del Ministero, “gli operatori del settore alimentare (OSA) hanno l’obbligo di informare i propri clienti sulla non conformità riscontrata negli alimenti da essi posti in commercio e a ritirare il prodotto dal mercato. In aggiunta al ritiro, qualora il prodotto fosse già stato venduto al consumatore, l’OSA deve inoltre provvedere al richiamo cioè deve informare i consumatori sui prodotti a rischio, anche mediante cartellonistica da apporre nei punti vendita, e a pubblicare il richiamo nella specifica area del portale del Ministero della Salute”.

E ancora: “La pubblicazione del richiamo nel portale internet del Ministero è a cura della Regione competente per territorio, che lo riceve direttamente dall’OSA, previa valutazione della ASl.

Oltre ai richiami di prodotti alimentari, sono pubblicate on line anche le revoche dei richiami successivi a risultati di analisi favorevoli, scadenza o per altri motivi”.

“Sono autentici e assolvono agli obblighi di informazione ai consumatori soltanto i richiami e loro revoche pubblicati nel portale del Ministero della Salute. Il Ministero della salute non è responsabile di avvisi non pubblicati nel portale e di eventuali manipolazioni o falsi diffusi on line, per i quali si riserva denuncia all’autorità giudiziaria”, si legge ancora.

La lista continua, poi, con quegli alimenti in cui sussiste il rischio chimico per la presenza del batterio della listeria, oltre a coloranti o additivi non consentiti. Da gennaio di quest’anno sono stati molti i ritiri dagli scaffali ordinati dal Ministero. Ecco tutto l’elenco:

